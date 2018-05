Seksverslaafde militair met twee affaires probeerde vrouw te doden om geld levensverzekering op te strijken

De 38-jarige legersergeant die beschuldigd werd van twee moordpogingen op zijn vrouw, is schuldig bevonden. De seksverslaafde militair had een affaire met twee vrouwen, wilde prostituees betalen voor seks en was lid van een seksclub. Het motief voor de moordpogingen op zijn vrouw was het opstrijken van geld via haar levensverzekering.

Op het eerste gezicht was Emile Cilliers (38) een doodnormale sergeant bij het Britse leger, schijnbaar gelukkig met zijn vrouw Victoria en hun zes kinderen. Maar in 2015 kwam er een ferme deuk in dat perfecte plaatje toen hij zijn vrouw tot tweemaal toe probeerde te vermoorden.

Een eerste poging kwam er toen hij zijn vrouw probeerde te vergassen in hun woning, waar toen ook zijn kinderen aanwezig waren, maar door de geur kon ze nog tijdig ingrijpen. Nietsvermoedend stuurde ze hem nog een plagerig sms’je: “Wil je mij vermoorden?”

Het lachen verging de kinesiste en gewezen militair toen ze drie dagen later, op 5 april 2015, ging skydiven en bleek dat haar man haar parachute gesaboteerd had. Ze viel meer dan een kilometer diep, maar als bij wonder overleefde ze die zware val. Ze liep wel gebroken ribben op, een gebroken bekken en zware lets aan haar rugwervels.

Seksverslaafd

Het motief achter de moordpogingen blijkt nu geld te zijn. Want Cilliers hield er naast zijn getrouwde bestaan ook een liederlijk buitenechtelijk liefdesleven op na. Zo had hij op het moment van de moordpogingen een affaire met Stefanie Goller, een Australische die hij op Tinder leren kennen had. Maar ook met zijn ex-vrouw Carly sprak hij nog geregeld af voor seks. Alsof dat nog niet genoeg bedrog was, had hij ook de telefoonnummers van meerdere prostituees en probeerde hij ook met hen af te spreken. De man was ook lid van een seksclub, ontdekte zijn vrouw via berichten op zijn computer.

De in Zuid-Afrika geboren militair zei dat hij “een kick” kreeg van prostituees contacteren. Hij wilde met hen afspreken voor onbeschermde seks en dat filmen, maar hij knapte uiteindelijk af wanneer ze op het laatste moment meer geld vroegen.

Zowel zijn ex-vrouw Carly als de vrouw die hij op Tinder leerde kennen, gaven tijdens het proces te kennen dat ze beschaamd waren ooit het bed met hem gedeeld te hebben. “Ik haat mezelf ervoor”, zeiden ze allebei.

Motief

Volgens de rechtbank en zijn vrouw was het plan van de man haar vermoorden en zo het geld van haar levensverzekering opstrijken. De man zou immers 25.000 euro aan schulden gehad hebben. Via de verzekering van zijn vrouw zou hij die kunnen afbetalen en er nog 110.000 euro extra aan overhouden.

Cilliers werd door de rechtbank schuldig bevonden aan de tweede moordpoging op zijn vrouw. Hij riskeert daarvoor een zware gevangenisstraf, die uitgesproken wordt op 15 juni. Bij het Britse leger is intussen te horen dat hij binnen de week ontslagen wordt.

Belgische parachutemoord

De zaak doet denken aan de parachutemoord bij ons. Els Clottemans en Els Van Doren waren twee vriendinnen, lid van een parachuteclub en verliefd op dezelfde man: de Nederlander Marcel Somers. Toen Els Van Doren haar parachute in 2006 niet openging en ze verongelukte, wees alles oorspronkelijk op een ongeval. Tot experts ontdekten dat de parachute van de 38-jarige vrouw gesaboteerd werd.

Els Clottemans werd in 2010 door het hof van assisen veroordeeld tot 30 jaar cel.