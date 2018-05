Voormalige advocaat liet minstens 860.000 euro verdwijnen van cliënten

Hasselt - De Hasseltse correctionele rechtbank is vrijdagmorgen gestart met het proces van de 51-jarige voormalige advocaat P. R. uit Hasselt, die terechtstaat voor de verduistering van een bedrag van minstens 860.000 euro. Van ongeveer zestig mensen voor wie hij als schuldbemiddelaar of als curator optrad, zou hij geld hebben laten verdwijnen. De man verklaarde vrijdag dat hij absoluut besefte dat hij bezig was met geld van mensen die zich in een kwetsbare positie bevonden. De burgerlijke partijen waren een andere mening toegedaan. Zij pleitten dat P. R. een compleet gebrek aan schuldinzicht heeft.

P. R. beheerde tussen 2007 en 2014 rekeningen van tientallen cliënten en sluisde daarbij geld naar zijn eigen rekening door. Ook in zijn hoedanigheid als curator wist hij zich te verrijken. Hij misleidde de rechtbank van koophandel met vervalste verslagen, waarmee hij liet uitschijnen dat gefailleerden minder activa hadden dan er werkelijk waren.

De beklaagde vertelde dat er twee redenen waren waarom hij zich liet verleiden dergelijke feiten te plegen. “In ons kantoor is mijn associé zwaar ziek geworden en uiteindelijk overleden. Ik had als enige in het kantoor hulp moeten zoeken, maar ik probeerde het zelf te beredderen. Ik ben ook plots met zijn dossiers geconfronteerd geweest”, aldus beklaagde, die het vervolgens had over zijn persoonlijkheidskenmerk.

“Ik stelde alles uit het tot het laatste moment. Het geld heb ik voor het kantoor gebruikt, zoals voor het betalen van sociale bijdragen en de belastingen. Ik heb geen excessieve dingen gedaan, zoals auto’s gekocht of reizen gemaakt”, voegde hij er aan toe. Hij vertelde dat hij zorgde dat de mensen die in schuldenregeling zaten hun leefgeld hadden.

Op de vraag waarom hij met sommige burgerlijke partijen al een regeling had getroffen, antwoordde hij dat hij 189.000 euro had vrijgemaakt en dat hij het principe “eerst komt, eerst maalt” had gehanteerd. Intussen is P. R. aan het werk als notariaatsbediende. Zijn echtgenote baat nog altijd een bed en breakfast in Hasselt uit. In Hasselt is vrijdag een volledige zittingsdag uitgetrokken. De uitspraak volgt normaal gezien op 22 juni.