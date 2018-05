Kennedytunnel komende drie nachten gedeeltelijk afgesloten voor herstellingswerken

Antwerpen - De Kennedytunnel (R1) wordt de komende drie nachten gedeeltelijk afgesloten voor grondige herstellingswerkzaamheden aan de lichtarmaturen. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).Vrijdagochtend waren er alweer problemen met de verlichting in de tunnel. Daarom werd beslist om de geplande herstellingswerken van 4 en 5 juni te vervroegen.

Eerder deze maand doken er technische problemen op aan de lichtarmaturen van de Kennedytunnel boven de rechterrijstroken. “Het AWV heeft toen de verlichtingsarmaturen boven alle rijstroken geïnspecteerd en daaruit bleek dat de herstellingen boven de rechterrijstroken het meest dringend waren”, klinkt het. “Deze zijn toen meteen aangepakt. Uit de vaststellingen bleek dat de toestand van de armaturen boven de linkerrijstroken beter was, dus hier werd beslist herstellingen uit te voeren tijdens de volgende voorziene tunnelsluiting op 4 en 5 juni en intussen de situatie nauwgezet te monitoren.”

Vanochtend moesten de linker- en middenrijstrook richting Gent even worden afgesloten voor noodherstellingen. De geplande herstellingen boven de linker- en middenrijstroken worden nu vooruit geschoven.

Komende nacht, van vrijdag 25 op zaterdag 26 mei (22 uur tot 8 uur), wordt er gewerkt in de tunnelkoker richting Gent. Tijdens de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 mei (20 uur tot 6 uur) wordt er gewerkt in de tunnelkoker richting Nederland. In de nacht van zondag 27 op maandag 28 mei (22 uur -6 uur) wordt er naargelang de voortgang van de herstellingswerken nog in beide tunnelkokers gewerkt, maar niet gelijktijdig.

’s Nachts moet het verkeer in de koker waar gewerkt wordt over één rijstrook rijden. Overdag blijft de Kennedytunnel volledig open.