Salmonella-uitbraak breidt nog uit: nu al 90 kinderen uit 30 scholen ziek

Er zijn nu al 90 kinderen uit 30 scholen uit Oost- en West-Vlaanderen ziek geworden door een salmonellavergiftiging, zo meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. De traiteur uit Harelbeke die de maaltijden aan al die scholen serveerde, werd tijdelijk gesloten door het Federaal Voedselagentschap (FAVV). De kans bestaat dat het aantal besmette kinderen nog oploopt, want de traiteur leverde in totaal aan 120 scholen.

“In verschillende scholen in het zuiden van West-Vlaanderen en een school in Oost-Vlaanderen hebben kinderen een salmonella-infectie opgelopen”, meldde het Agentschap Zorg en Gezondheid donderdag al. De eerste berichten spraken over 14 kinderen uit 2 West-Vlaamse scholen die waren opgenomen in een ziekenhuis in Tielt, maar intussen zijn die cijfers al fors gestegen. “Het gaat om minstens 90 kinderen uit 30 kleuterscholen en lagere scholen in Zuid-West-Vlaanderen en de aangrenzende regio’s”, bevestigt woordvoerder Joris Moonens. “Bij 31 van die kinderen is ook met zekerheid bevestigd dat het om salmonella gaat.”

Nog meer besmettingen mogelijk

Men sluit niet uit dat er ook verdere besmettingen mogelijk zijn. “We verwachten dat het cijfer nog in de loop van de dag kan stijgen”, aldus Moonens. De traiteur levert maaltijden aan 120 scholen en ook aan OCMW’s en andere instellingen. “We beginnen stilaan zicht te krijgen op de omvang van de besmetting, maar de precieze bron kennen we nog niet”, aldus Moonens. “We zijn wel vrij zeker dat we de oorzaak moeten zoeken in wat de kinderen gegeten hebben op school eind vorige week. De collega’s van het FAVV zijn nog bezig met die voeding te onderzoeken, het is nog even wachten op resultaten daarvan. We starten nu ook met het onderzoeken van de stoelgang van het personeel van de traiteur die levert aan de scholen. Zo willen we uitsluiten dat producten bij de traiteur besmet zijn geraakt via een personeelslid.”

Het Federaal Voedselagentschap heeft donderdagavond in samenspraak met Zorg en Gezondheid beslist om de traiteur tijdelijk te sluiten. “Als bepaalde voeding bij de traiteur besmet was, valt het immers niet uit te sluiten dat ook nog andere producten of materialen bij de traiteur besmet zijn geraakt”, zegt FAVV-woordvoerster Dorine Van Geert. “Dat moeten we nu eerst onderzoeken. Daarvoor hebben we stalen genomen vanop de installaties en toestellen van de traiteur. De traiteur zelf moet nu zijn keukens grondig reinigen en geopende producten weggooien.”

Tot 12.000 maaltijden per dag

Vermoedelijk gaat het om een besmette lasagne, die door de traiteur uit Harelbeke aan alle scholen werd geleverd. Hervé Vervaeck, de eigenaar van het cateringbedrijf, heeft intussen ook al gereageerd. “We weten nog steeds niet waar de besmetting vandaan komt. Vrijdag komt een speciale firma het hele bedrijf ontsmetten, tot de bureaus toe. Om 9 uur zitten we met de firma samen om te bekijken of het personeel hierbij kan helpen.” Bij de traiteur zijn 45 mensen aan de slag.

Het bedrijf uit Harelbeke biedt warme maaltijden, koude maaltijden en broodjes aan. Dagelijks levert het tussen 10.000 en 12.000 maaltijden aan scholen, OCMW’s en andere organisaties. “Het bedrijf bestaat sinds 1974, het is de eerste keer dat dit ons overkomt. De impact hiervan is enorm en we hopen dan ook dat dit zo snel mogelijk opgelost wordt”, aldus de eigenaar.

Het meldpunt van het Voedselagentschap staat steeds ter beschikking voor vragen van de ouders en van consumenten in het algemeen: 0800-13.550. Het Agentschap Zorg en Gezondheid vraagt aan alle ouders en scholen om nieuwe gevallen te melden bij hun CLB die zorgen voor de centralisatie van deze gegevens.