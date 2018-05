Oppositie dient motie van wantrouwen in tegen Spaanse premier Rajoy

De Spaanse sociaaldemocratische partij PSOE heeft vrijdag een motie van wantrouwen ingediend tegen de regering van premier Mariano Rajoy. Die stap komt er nadat de regerende Volkspartij (PP) donderdag veroordeeld werd wegens grootschalige corruptie.

De motie werd ingediend in het Congres van Afgevaardigden (vergelijkbaar met de Kamer in België), zo zegt een woordvoerder van PSOE, de grootste oppositiepartij in Spanje.

Om de minderheidsregering tot ontslag te dwingen, moet de motie een absolute meerderheid achter zich krijgen. Dat betekent dat 176 van de 350 leden van het Congres van Afgevaardigden ermee moeten instemmen. Omdat de oppositie in Spanje erg verdeeld is, wordt het geen eenvoudige opdracht om een dergelijke meerderheid te vinden.

Het federaal hof in Madrid had donderdag in een grootschalige corruptieproces lange gevangenisstraffen uitgesproken tegen ondernemers en voormalige politici van de conservatieve regeringspartij. Het proces draaide rond criminele praktijken van enkele ondernemers die politici van de PP hadden omgekocht in ruil voor lucratieve openbare contracten. Premier Rajoy heeft ook zelf in de getuigenbank moeten plaatsnemen, maar hij ontkende dat hij van de illegale financiering van zijn partij op de hoogte was. De PP heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen het vonnis.