Drama: Liverpool-fans aangevallen door hooligans in Kiev, anderen missen finale door afgelaste vluchten

Liverpool-fans werden gisterenavond in de schaduw van het NSK Olimpiejskystadion in Kiev aangevallen door zo'n 20 gemaskerde hooligans. Er werden glazen, tafels en stoelen naar hen gegooid. Andere Liverpool-fans zijn thuis gestrand nadat reisorganisator World Choice Sports drie vluchten naar Kiev heeft afgelast omdat de luchthaven ter plaatse te weinig landingsplekken kon voorzien.

Ongeveer duizend arme Liverpool-fans hebben tot 2500 euro betaald voor een ticket voor de vlucht en het wedstrijdticket. In een officiële statement op hun website liet World Choice Sports weten dat de fout "bij Kiev zelf" ligt omdat het vliegveld van Kiev kon geen landingsplekken voorzien voor drie van de voorziene vluchten, maar de verontwaardigde fans wilden daar niets van weten.

Een fan vertelt de BBC "ik voel me zo rot en ik kan er niets aan doen. Ik moet nu thuis van in de zetel kijken met mijn vrouw." De man is al vijftig jaar fan van de 'Reds'.

Enkele Liverpool-fans die wel de oversteek wisten te maken, werden gisteren net na 21u30 hard aangepakt door zo'n 20 gemaskerde hooligans. In de video is te zien dat er met vanalles werd gegooid, onder andere stoelen en tafels. De lokale politie kon twee van de hooligans oppakken, maar hun afkomst is nog onduidelijk.

"We zaten rustig te eten", zegt Jason Frost, een 50-jaar oude Liverpool-fan aan The Mirror. "Ik ben hier niet voor gekomen. Ik ben gekomen om de wedstrijd te zien. We waren hier nog maar 4 uur toen we werden aangevallen. Ze vielen ons aan als een roedel honden. Ze bleven maar komen. Het was afschuwelijk."