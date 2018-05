Dennis Praet zaait verwarring op Instagram: afscheid of clubliefde?

Dennis Praet plaatste op Instagram een post waarin hij de fans van Sampdoria bedankt voor hun steun tijdens het afgelopen seizoen. De Italiaanse competitie is al vijf dagen afgelopen dus denken heel wat fans dat hij met die post zijn afscheid aankondigt. Praet werd de laatste dagen al verschillende keren gelinkt aan Juventus, een bevestiging van een transfer is er voorlopig niet. Volgens SportItalia en Secolo xix, de sportkrant van Genua, heeft Praet een akkoord voor een contract van vier seizoenen. De Belg sloot zijn boodschap af met de woorden ‘fino alla fine’, dat is de strijdkreet van Juventus.