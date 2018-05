Voorzitter Franstalige Liga beschuldigt Francken van gebruik vertrouwelijk dossier in zaak-Mawda

De voorzitter van de Franstalige Liga voor de Mensenrechten Alexis Deswaef beschuldigt, op basis van een “betrouwbare getuige”, het kabinet van staatssecretaris Theo Francken ervan de Dienst Vreemdelingenzaken gebruikt te hebben om voor politieke doeleinden het dossier van de familie van de kleine Mawda, die vorige week door een politiekogel gedood werd, openbaar gemaakt te hebben.

De kranten van Sudpresse brachten donderdag het wedervaren van de familie, die aanvankelijk in Duitsland asiel aanvroeg en via ons land probeerden in Engeland te geraken, nadat ze al eens uit het Verenigd Koninkrijk waren uitgewezen. Bij één van die pogingen werden ze uit een koelwagen geplukt.

N-VA-voorzitter Bart De Wever verwees naar het verhaal om te wijzen dat de ouders niet enkel slachtoffer waren, maar ook een verantwoordelijkheid dragen. Hij verweet hen onder meer hun kinderen meegenomen te hebben in een koelwagen. Uitspraken die hem op flink wat kritiek kwamen te staan.

“Een administratief dossier gebruiken en openbaar maken is onwettig. Het past in een strategie om de reputatie van de ouders te besmeuren opdat de publieke opinie zich zou afkeren van de kern van het dossier, dat van een drama die het gevolg is van het beleid van de kabinetten van Francken en Jambon”, zegt Alexis Deswaef aan Belga.

De woordvoerster van Theo Francken stelt in een reactie aan Belga dat Bart De Wever de krant leest en zoals elke politicus de actualiteit volgt. In de marge van een persconferentie over de komst van een gesloten centrum naar Antwerpen, beantwoordde de N-VA-voorzitter en burgemeester van Antwerpen in een interview van een journalist enkele vragen over de actualiteit, waaronder een vraag over het overleden meisje Mawda.