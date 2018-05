1A of 1B? KV Mechelen weet op 11 juni waar het mag spelen

De rechter in kort geding zal ten laatste 11 juni een beslissing nemen over de zaak van KV Mechelen, dat als 17de club in 1A wil uitkomen. KV mechelen wil die voorlopige maatregel erdoor krijgen omdat het wil dat haar strafklacht tegen (de licentie van) Moeskroen eerst grondig onderzocht moet worden door de onderzoeksrechter.

KV Mechelen staat in de zaak tegenover de voetbalbond en de Pro League, die vinden dat alle procedures doorlopen zijn. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) sprak zich eerder al uit over de licentie. De bond en de Pro League vinden ook dat er geen rechtsgrond is om nu plots een extra club aan 1A toe te voegen, ze kunnen nog in beroep gaan.