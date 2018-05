Volle kerk neemt afscheid van slachtoffer ‘horrorclown’: “Nu ben jij ook een roos, de mooiste die er is”

Oudenburg - Een volle kerk voor de uitvaart van Caroline Dombrecht (46) vanmorgen in Roksem (Oudenburg). Familie, vrienden en kennissen kwamen allemaal afscheid nemen van de vrouw die het slachtoffer werd van Clown Tobi. Het werd een beklijvende, maar serene dienst.

Beklijvend en hartverwarmend tegelijk. Zo kan de uitvaartdienst van Caroline Dombrecht (46) uit Ettelgem beschreven worden. Meer dan 400 mensen zakten naar de kerk in Roksem af om er afscheid van haar te nemen. De kerk zat dan ook afgeladen vol. Het werd een emotionele dienst met hier en daar een verwijzing naar de brutale manier waarop ze om het leven kwam.

Een kist vol rozen. Bloemen mochten nu eenmaal niet ontbreken op de uitvaart. Caroline was een fervente rozenliefhebster. Ze werkte als tuinarchitecte bij Lens Roses en legde daar ook de befaamde rozentuin aan. Haar kinderen omschreven het prachtig op het doodsprentje: “Ik zal je altijd vinden als ik het pad volg van geuren en kleuren. Daar zal ik aan je denken. Nu ben jij ook een Roos, de mooiste die er is.” Haar elfjarige zoontje was zelfs zo dapper om het woord te nemen tijdens de mis. “De laatste dagen waren donkere dagen. Mama zal altijd bij ons zijn. In goeie en slechte tijden. Rust zacht, mama”, klonk het.

En ook de werkgever kwam aan het woord. Zij prezen Caroline én haar kennis. “Je was een roos van een vrouw. Een bloem van een moeder die zo plots uit het leven werd gerukt”, klonk het. “We missen niet alleen een collega, maar ook een medezaakvoerder. Je was een buitengewone rozenkenner en ontwierp schitterende rozentuinen. En ook als herboriste bleef je groeien. Jouw handcrème was de beste die er is. Je betekende zoveel voor ons.”

Vermoord door clown

Caroline werd vorige week in haar woning om het leven gebracht door haar ex-partner. Kevin L. (31) - beter bekend als Clown Tobi - kon hun breuk niet verkroppen en wilde zich op haar en de kinderen wreken. Tijdens de dienst werd verschillende keren naar “het gebeuren” verwezen. Het werd een “laffe” en “brutale” daad genoemd.