Kassa’s van Bobbejaanland blijven zaterdag gesloten, Walibi zondag volzet

Plannen om met uw kroost een dagje naar een pretpark te gaan dit weekend. Ga dan zaterdag niet naar Bobbejaanland als u nog geen tickets heeft. De kassa’s blijven dicht wegens volzet. Zondag kan u niet meer bij Walibi terecht.

Er wordt prachtig weer voorspeld en de examens komen er bijna aan. En dus trekken veel mensen er dit weekend nog eens op uit. Naar een pretpark bijvoorbeeld. Wie zaterdag niet met een auto vol ontgoochelde kinderen terug naar huis wil rijden, kijkt best even de websites van de pretparken na alvorens de verplaatsing te maken. Zeker wie vooraf geen tickets online bestelde.

“Bobbejaanland is zaterdag uitverkocht”, zegt woordvoerder Peggy Verelst . De kassa’s blijven dus dicht. Wie geen tickets heeft komt er dus niet in. Voor zondag zijn er wel nog tickets.

Zondag is Walibi volzet. Daar kan men zaterdag nog wel terecht. “Het park is zondag volledig afgehuurd door een organisatie. Het is dus open maar enkel voor wie een uitnodiging heeft kan er terecht”, klinkt het.

De andere pretparken zijn dit weekend wel gewoon open.