Het gebouw waar de rechtbank van Bergen in ondergebracht is, wordt vrijdagmiddag ontruimd. De politie is aanwezig, maar het is nog onduidelijk wat er aan de hand is.

Alle personeelsleden en aanwezigen kregen rond 12.30 uur het bevel om het gebouw in de Rue des Droits de l’Homme in Bergen te verlaten. Waarom is nog onduidelijk, maar de politie benadrukt dat het niet om een oefening gaat.

Dadelijk meer.