“Assalto al Ninja”: geen WK maar wel nieuwe ploeg voor Radja Nainggolan én Belg naar zijn ex-club?

Op het WK in Rusland zullen we Radja Nainggolan niet aan het werk zien. Bondscoach Roberto Martinez schat ‘Il Ninja’ dus niet hoog genoeg in, maar dat doen ze in Italië wel. Volgens La Gazzetta dello Sport wordt er met zijn manager onderhandeld over een transfer van Rome naar Milaan.

“Assalto al Ninja”, kopt de roze sportkrant. Vertaald: “Aanval op de Ninja”. Volgens de Gazzetta heeft Internazionale (alweer) zijn oog laten vallen op de Belgische middenvelder van AS Roma. Piero Ausilio, de sportief manager van de Nerazzurri, had donderdag een gesprek met Nainggolans manager Alessandro Beltrami in een hotel in Milaan.

Roma zou 40 miljoen euro willen voor hun spelmaker, die de eerste keuze is van Inter-coach Luciano Spalletti. De man die Nainggolan groot maakte bij Roma. Inter sprak echter ook met Beltrami omtrent een andere cliënt, Cagliari-middenvelder Nicolo Barella. Volgens de Gazzetta wil Inter beide spelers in huis halen maar werden er nog geen concrete spannen gesmeed.

“Ausilio weet wat we moeten doen. Barella is een uitstekende speler, net als Nainggolan”, reageerde Spalletti donderdag op een persconferentie. Voor Nainggolan komt het er volgens de Gazzetta eerst op aan om een akkoord te vinden met Radja zelf. Voor Barella worden al beloftevolle spelers genoemd die richting Sardinië zouden kunnen verhuizen. Eentje daarvan is Xian Emmers, de zoon van ex-Rode Duivel Marc Emmers. Inter zou zo de vraagprijs van Cagliari (de ex-club van Nainggolan), die 35 miljoen euro bedraagt, naar beneden wille halen. Liefst tot zo’n 20 miljoen euro.

