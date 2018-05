Harvey Weinstein geeft zich aan bij politie en wordt aangeklaagd voor verkrachting en seksmisdaden

Na een maandenlang onderzoek van verschillende klachten omtrent seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag is Hollywood-tycoon Harvey Weinstein (66) zich vrijdagochtend gaan aangeven op het politiecommissariaat in Manhattan, in de Amerikaanse staat New York. Hij verscheen voor een rechter, die hem verkrachting en seksueel misbruik ten laste legt.

Weinstein en zijn advocaat hebben zich vrijdagochtend even voor 7.30 uur (lokale tijd) aangemeld bij het kantoor. Daar werden zijn vingerafdrukken genomen en werd ook een foto van hem gemaakt. Even later verscheen de 66-jarige producer voor een rechter, die hem meedeelde dat hij aangeklaagd wordt voor verkrachting, seksmidaden, seksueel misbruik en seksueel wangedrag voor incidenten die met twee vrouwen te maken hebben.

Maandenlang onderzocht de politie klachten van meer dan 70 vrouwen met wie Weinstein ooit samenwerkte. De klachten gaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag tot misbruik. Onder meer bekende actrices als Salma Hayek, Ashley Judd, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie en Rose McGowan hebben aangegeven dat ze door hem zijn misbruikt. Ook in Los Angeles en Londen lopen onderzoeken tegen de man.

#MeToo

De heisa rond Weinstein heeft de #MeToo-beweging doen ontstaan. Sinds het moment waarop zijn slachtoffers hun verhaal gingen doen in de pers, zijn ook heel wat andere mannen én vrouwen in meerdere sectoren door hun slachtoffers openlijk beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Op het pas afgelopen Filmfestival van Cannes gaf de Italiaanse actrice Asia Argento nog een controversiële speech over Weinstein. “Hier ben ik door hem verkracht”, zei ze. “Dit was zijn jachtterrein.”

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Foto: AP