In Rusland veroordeelde Oekraïense filmmaker in hongerstaking

De Oekraïense filmmaker Oleg Sentsov is reeds twaalf dagen in hongerstaking. De man werd enkele jaren geleden veroordeeld in Rusland en zit een straf van 20 jaar uit in een gevangenis in Siberië. Met zijn actie in de aanloop naar het WK Voetbal in Rusland eist Sentsov de vrijlating van 64 Oekraïners die omwille van politieke motieven vastgehouden worden in Rusland en de Krim, zo meldt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW).