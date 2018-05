Britse geheime dienst MI6 rekruteert met vreemd promofilmpje

De Britse geheime dienst is op zoek naar nieuwe werknemers. Daarvoor heeft ze een promofilmpje gelanceerd. Het is de eerste keer dat de MI6, bij ons vooral bekend van de James Bond films, zich naar het publiek richt.

Mannen in maatpak, ontploffingen of andere James Bond-achtige toestanden zal je niet te zien krijgen. De nieuwe rekruteringsvideo lijkt op het eerste gezicht en zonder geluid eerder op reclame voor een maritiem attractiepark, maar het is wel degelijk een poging van de Britse inlichtingendienst om mensen aan te werven.

Het filmpje maakt deel uit van een grotere rekruteringscampagne van de Britse geheime dienst. Met die campagne, onder de hashtag Secretly We’re just like you (Stiekem zijn we net zoals jij),wil de MI6 enkele misvattingen rechtzetten die er bij de bevolking bestaan.

“Sommigen geloven nog dat een MI6 werknemer van een bepaalde achtergrond moet komen of dat een baan bij ons niet te combineren valt met een familieleven”, staat er te lezen op de webpagina van de nieuwe campagne.“We willen een personeelsbestand dat even divers is als de huidige populatie van ons land”, zegt een MI6 woordvoerder aan de Britse krant The Sun.

De MI6 is op zoek naar 800 nieuwe medewerkers, maar nergens staat de functie van ‘spion’ of ‘geheim agent’ opgelijst. De geheime dienst vraagt niet naar specifieke vaardigheden, wel naar kandidaten met een bachelordiploma en eigenschappen als ‘integriteit’, ‘mentale scherpte’ en ‘emotionele intelligentie’.

“Er is geen standaard MI6 officier”, schrijft MI6 baas Alex Younger in een mededeling.