Crash MH17: “Nederland geeft geen bewijs om Rusland te beschuldigen”

Nederland heeft “geen enkel feit” naar voren gebracht om Rusland te beschuldigen van het neerhalen van vlucht MH17 en “speculeert (...) met politieke doeleinden”. Dit heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov vrijdag gezegd.

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken “heeft me geen enkel bewijs gegeven” dat de gebruikte raket van het Russische leger was, zei Lavrov nadat hij een telefoontje van zijn Nederlandse collega had gekregen. “Hij (Blok) vertelde me wat al geweten was” en zei “dat er geen twijfel over bestaat dat de Buk-raket van Rusland was meegebracht”.

“Ik vroeg hem (Blok) feiten aan te brengen die deze beschuldigingen staven, maar hij kon er geen enkel geven”, vertelde de Russische minister van Buitenlandse Zaken. “Ik herinnerde hem (de Nederlandse minister) eraan dat Rusland meer dan wie anders met het onderzoek heeft meegewerkt en een grote hoeveelheid informatie heeft aangereikt.”

Een staat moet onweerlegbaar bewijs hebben wanneer die beschuldigt omtrent de dood van honderden mensen, vond de bewindsman.

“Het doet heel erg denken aan de zaak-Skripal”, voegde Lavrov eraan toe, verwijzend naar de kwestie van de vergiftiging van de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in maart in Engeland. “Ze zeiden dat Rusland ‘heel waarschijnlijk’ erachter zat, maar voegden er meteen aan toe dat er nog steeds een onderzoek liep en dat dit wat tijd zou vergen”. “Het lijkt een déjà-vu, maar als onze partners eens te meer hebben beslist te speculeren omtrent de dood van honderden mensen uit politieke motieven, dan laat ik dit aan hun geweten over.”

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) Foto: ISOPIX

Reynders hoopt op medewerking alle landen

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) hoopt dat de beslissing van Nederland en Australië om Rusland aansprakelijk te stellen, ertoe kan bijdragen dat de verantwoordelijken voor het neerhalen van de vlucht MH17 in 2014 verantwoording afleggen en dat alle landen daaraan meewerken. Dat heeft de liberale vicepremier vrijdag via twitter verklaard.

“België hoopt dat de beslissing van Nederland en Australië om Rusland aansprakelijk te stellen voor zijn rol in het neerhalen van vlucht MH17 van Malaysian Airlines in 2014 constructief kan bijdragen en leiden tot de uitvoering van resolutie 2166 van de VN-Veiligheidsraad. Die VN-resolutie van 21 juli 2014 bepaalt dat de verantwoordelijken verantwoording moeten afleggen en dat alle landen daaraan hun volledige medewerking moeten verlenen”, schrijft minister Reynders op de microblogsite.