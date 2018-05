Student (18) in levensgevaar na val van 20 meter in de Ardennen

Een achttienjarige jongeman uit het Nederlandse Apeldoorn is donderdag twintig meter naar beneden gevallen tijdens het klimmen in de Ardennen. Hij werd met een helikopter naar een Luiks ziekenhuis gebracht, maar verkeert nog altijd in levensgevaar.

Het ongeluk gebeurde donderdag in Engreux, een dorpje dat deel uitmaakt van Houffalize. De jongeman, een student Sport & Bewegen, was er samen met enkele klasgenoten voor een stage-opdracht. Tijdens een klimtocht, georganiseerd door camping Chasse et Pêche, ging het echter mis. De jongen viel om een nog onduidelijke reden twintig meter naar beneden.

De achttienjarige werd meteen met een traumahelikopter naar een ziekenhuis in Luik overgevlogen. Daar vecht hij momenteel nog altijd voor zijn leven. “Zijn toestand is nog niet stabiel”, meldt zijn school.

De jongen viel naar beneden in dichtbebost gebied. “Uitgegleden? De weersomstandigheden waren goed en het was droog”, verklaart lokaal politiecommissaris Didier Lambert. “Een van de vragen is hoe het zat met de begeleiding.”

Marc Caprasse, de burgemeester van Houffalize, verklaarde in de Nederlandse media al dat de camping vaak buitensportactiviteiten organiseert. “Dat gaat van kanoën over klimmen tot mountainbiken”, luidt het. “Ze werken daarvoor altijd samen met gediplomeerde, ervaren mensen.”

De andere studenten keren normaal gezien vandaag weer naar huis. “We leven mee met de betrokkenen en bieden hulp waar nodig”, luidt het nog bij de school. De omstandigheden van het ongeluk worden nog onderzocht.