De Wever na reacties op zijn Mawda-uitspraken: “Niet eerste keer dat men dood van kind instrumentaliseert om opengrenzen-lobby te laten draaien”

“Zowat het meest onmenselijke dat we in Belgische politiek al gezien hebben.” Dat was één van de reacties op de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever over de peuter Mawda, die door een politiekogel om het leven kwam. De Wever laat het er niet bij zitten. “Het stoort mij al jaren dat men emoties misbruikt voor politieke doeleinden”, reageer hij nu.

Het N-VA-kopstuk stelde donderdag dat de ouders van de 2-jarige Mawda “niet alleen slachtoffer” zijn. “Er is een voorgeschiedenis”, verklaarde hij. De ouders van het meisje probeerden, ondanks afgewezen asielaanvragen, al meerdere keren via ons land het Verenigd Koninkrijk te bereiken. Vorige week donderdag werd bij een nieuwe poging hun dochter Mawda getroffen door een politiekogel toen de bus met asielzoekers en mensensmokkelaars waarin zij zaten, probeerde te vluchten.

LEES OOK: Jambon en Francken staan achter uitspraken De Wever over verantwoordelijkheid ouders Mawda

“Meest onmenselijke in de Belgische politiek”

De uitspraken van De Wever schoten bij heel wat personen in het verkeerde keelgat. Onder meer Kristof Calvo van Groen reageerde scherp. “Een hele week heeft zowat iedereen de klasse om onderzoek af te wachten en de menselijkheid om ouders te laten rouwen. 1 iemand heeft dat blijkbaar niet. De Wevers reactie is zowat het meest onmenselijke dat we in Belgische politiek al gezien hebben”, schreef hij op Twitter.

Een hele week heeft zowat iedereen de klasse om onderzoek af te wachten en de menselijkheid om ouders te laten rouwen. 1 iemand heeft dat blijkbaar niet. De Wevers reactie is zowat het meest onmenselijke dat we in Belgische politiek al gezien hebben #Mawda — Kristof Calvo (@kristofcalvo) 24 mei 2018

“Emoties misbruikt voor opengrenzen-lobby”

“Ik zou niet weten wat er nu polariserend is aan wat ik zeg. Ik vind dat eigenlijk allemaal echt vanzelfsprekendheden”, reageert De Wever tegen VRT NWS.

Bovendien stuit de “emotionele manier” waarop gereageerd wordt de N-VA’er tegen de borst. “Het stoort mij al jaren dat men emoties gebruikt/misbruikt voor politieke doeleinden. Uiteindelijk gaat het daarover. Het is niet de eerste keer dat men de dood van een kind instrumentaliseert om uiteindelijk opengrenzen-lobby te laten draaien.”

“Ik gebruik daar altijd heel serene bewoordingen voor, dat kan ik helaas niet van iedereen zeggen in dit debat”, sluit hij af.

Michel: “We moeten zo sereen mogelijk blijven”

Premier Michel roept op tot sereniteit. Hij benadrukt dat het onafhankelijke onderzoek van het gerecht en het comité P de verantwoordelijkheden moet vastleggen.

Na afloop van de ministerraad kreeg de premier vragen over de uitspraken van N-VA-voorzitter Bart De Wever. “We moeten zo sereen mogelijk blijven en respect tonen voor de onafhankelijkheid van het onderzoek”, zei Michel.