Politie zoekt koppel dat slechtziende man in elkaar sloeg

Gent - De Gentse politie is op zoek naar een koppel van rond de 30 jaar oud dat donderdag een slechtziende man in elkaar sloeg aan een bushalte. De man werd lelijk toegetakeld in het aangezicht. De daders zijn voorlopig spoorloos.

De 56-jarige man stond aan de bushalte te wachten in Glasgowstraat in Gent, toen hij rond 19 uur aangevallen werd door een andere man. Hij kreeg klappen in zijn aangezicht, met builen en blauwe plekken tot gevolg. Het 56-jarige slachtoffer is slechtziend en had een blindenstok bij zich toen hij aangevallen werd. De Gentse lokale politie bevestigt dat er aangifte gedaan werd van de feiten, en is op zoek naar de daders.

De aanvaller heeft volgens een oproep naar getuigen op Facebook zwart haar en droeg een legerjas op het moment van de feiten, donderdagavond rond 19 uur. Zijn vriendin had een zak van de Action bij zich, heeft ook zwart haar en droeg zwarte schoenen.

Wie meer info heeft over deze feiten, neemt best contact op met de Gentse lokale politie op het nummer 09 266 61 11 of via meldpunt@politie.be