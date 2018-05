Drie jaar cel voor opa die zwakbegaafde kleindochter misbruikte

Beringen - Een 71-jarige Nederlandse grootvader uit Beringen is vrijdag door de Hasseltse correctionele rechtbank wegens seksueel misbruik van zijn zwakbegaafde, elfjarige kleindochter veroordeeld tot drie jaar effectieve celstraf. Naast de celstraf is de man voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.

De man zit momenteel in hechtenis. Hij verkrachtte en randde het meisje aan en maakte naaktfoto’s van het kind. Daar lag de nadruk op haar geslachtsdeel. Op zijn computer en een USB-stick had hij foto’s staan van kinderen in seksuele poses.

De feiten kwamen medio juni 2017 aan het licht, toen de grootmoeder allerlei briefjes van het kind vond met daarop niet mis te verstane boodschappen. Het gedrag van het meisje was ook veranderd. Ze begon te huilen als ze niet mee naar de winkel mocht, want ze wilde niet alleen bij beklaagde achterblijven. De grootvader mocht haar ook niet meer met het huiswerk helpen.

Het slachtoffer is een zwakbegaafd kind met een complexe ontwikkelingsproblematiek. Daarom verbleef het kind ook bij de grootmoeder en beklaagde.

Beklaagde bewaarde de briefjes van het meisje in een gesloten geldkistje op zijn bureau, waarin hij ook andere geheimen had zitten. De grootvader heeft in het onderzoek steeds een ontkennende houding aangenomen. Geconfronteerd met bepaalde elementen, gaf hij schoorvoetend sommige zaken toe. Ontkenning behoorde blijkbaar tot zijn verdedigingsstrategie. De man onderging ook een polygraaftest, maar de rechtbank oordeelde dat de resultaten met de nodige omzichtigheid benaderd moesten worden, omdat die mogelijk beïnvloed waren door allerlei medicatie die de man innam. Een gerechtspsychiater oordeelde dat de man een pedofiele tendens vertoont. De man heeft schromelijk misbruik gemaakt van het gezag dat hij over het kind had.

Aan de ouders van het slachtoffer moet hij 6.700 euro schadevergoeding betalen. Voor het kind gaat het om een provisioneel bedrag, want een deskundige zal het slachtoffer nog verder onderzoeken.

Er volgt na de expertise een heropening van de debatten op 18 januari 2019.