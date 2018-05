Russisch nationaal elftal neemt foto in WK-shirts, maar wie is de Rus in het Belgische shirt?

In aanloop naar het WK voetbal volgende maand in Rusland nam de Russische nationale ploeg een foto van zichzelf, elk met een ander wedstrijdtenue van een van de deelnemende ploegen. Maar wie is de Rus die het Belgische shirt draagt?

De voltallige Russische nationale ploeg kwam samen voor een soort verkleedfeestje. Elk van de spelers en stafleden ging gekleed in een wedstrijdtenue van een van de deelnemende ploegen. De Rus in het Belgische shirt zit op de middelste rij als derde van links, en zijn naam is Aleksey Miranchuk.

The Russia squad, players and staff, wear a kit from each nation set to compete at the 2018 @FIFAcom World Cup.



What a collection. ?? pic.twitter.com/BXclShw7KC — Squawka News (@SquawkaNews) 24 mei 2018

Hij blijkt ook een tweelingbroer te hebben: Anton Miranchuk, derde van rechts op de middelste rij op de foto in het Costa Ricaanse tenue. Wilden de Russen de foto zo symmetrisch houden? De broers spelen allebei bij Lokomotiv Moskou, en beide spelen ook op het middenveld: Aleksey is een aanvallende middenvelder en Anton speelt centraal. De lokomotief die Lokomotiv kampioen maakte?