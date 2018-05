Mol moet zwemmen voor zijn leven tijdens wateroverlast in Aalter

Aalter - Donderdagavond heeft de wateroverlast in Aalter niet enkel voor problemen gezorgd bij de lokale inwoners. Ook deze mol had er onder te lijden. Toen een cameraploeg van VTM Nieuws ter plaatse was om een reportage te draaien omtrent het zware stormweer, merkten ze het dier op toen het zich naar drogere oorden wilde begeven.

Volgens de televisieploeg raakte het diertje uiteindelijk veilig en wel uit de benarde situatie. Ondanks dat mollen voornamelijk onder de grond leven, kunnen ze ook goed zwemmen en klimmen.

Aalter was een van de zwaarst getroffen gemeenten tijdens het stormweer van donderdag. Volgens de weercommunity Noodweer Benelux viel er op anderhalf uur tijd maar liefst 82 liter water per vierkante meter, terwijl dat maandelijks gemiddeld 70 liter per vierkante meter is. Op verschillende locaties was de wateroverlast groot, waaronder in het station.