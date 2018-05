Beerschot Wilrijk stelt Stijn Vreven voor als hoofdcoach, opvallende namen in technische staf

Wat al enkele dagen circuleerde, werd vrijdagmiddag officieel. KFCO Beerschot Wilrijk stelde Stijn Vreven (44) voor als nieuwe hoofdtrainer van de voetbalclub op het Kiel. Vermits voorganger Marc Brys de hele technische staf meeneemt naar STVV, moest Beerschot Wilrijk ook op zoek naar nieuwe assistenten. Opvallende namen zijn Hernan Losada en Karim Bachar.

De 44-jarige Limburger, die de afgelopen twee jaar de sportieve leiding had bij de Nederlandse eredivisionist NAC Breda, ondertekende op het Kiel een contract voor twee seizoenen.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

“Ik ben superblij en tegelijkertijd ook fier dat ik coach van KFCO Beerschot Wilrijk word”, reageert Stijn Vreven. “Voor mij is dit echt een makkelijke keuze geweest. Ik ben ervan overtuigd dat heel wat coaches dolgraag hier trainer zouden willen worden. Dat de club er net mij heeft uitgekozen streelt mijn ego. We waren er dan ook snel uit.”

“De onderhandelingen en gesprekken hebben echt niet lang geduurd. Ook al omdat ik een goed gevoel had bij ‘Beerschot’, dat ik toch als een van de roemrijkste clubs in België beschouw. De geschiedenis spreekt voor zich, het vurige van de supporters is ook bekend. Dat volkse karakter past perfect bij mij. Net als dat vurige natuurlijk.”

Grote staf

In het zog van Stijn Vreven komen ook Will Still (ex-assistent én hoofdtrainer van Lierse) en Partrick Nys (keeperstrainer op het Lisp) mee naar het Kiel. Laatstgenoemde heeft als doelman trouwens al een verleden in het Olympisch Stadion, waar hij in de periode van 1987 tot 1991 op de loonlijst stond. Still wordt de nieuwe T2 en zal ook voor de matchanalyses zorgen, Nys is de opvolger van Bram Verbist als keeperstrainer.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Beerschot Wilrijk heeft zijn technische staf nog verder uitgebreid. Zo gaat de club met linietrainers werken. In dat opzicht zal Frank Dauwen als assistent-coach verantwoordelijk zijn voor het verdedigend compartiment, terwijl Hernan Losada dezelfde bevoegdheid krijgt voor het aanvallende deel. Hernan cumuleert deze job met zijn taak als beloftencoach.

Worden verder nog toegevoegd aan de technische staf:

Pieter Jacobs als performance manager. Jacobs heeft ervaring opgedaan bij Olympique de Marseille en PSG.

Werner Martens als conditietrainer. Martens werkte in het verleden bij Lommel en Waasland-Beveren al samen met Stijn Vreven.

Karim Bachar als ‘skill coach’. Bachar is momenteel coach van FT Antweren.

Ralph Pasmans als kinesist/verantwoordelijke blessurepreventie.

En uiteraard blijft ook Marc Noé mee aan boord. Als directeur van het beloftenelftal en de U18 zal hij eveneens zijn inbreng hebben bij het eerste elftal.

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY