Real Madrid krijgt finaletickets niet verkocht: 1000 tickets terug naar UEFA

Champions League-finalist Real Madrid heeft 1000 tickets voor de grote finale moeten teruggeven aan de UEFA. Veel Madrileense supporters hebben afgehaakt omdat de reis naar Kiev, waar de finale zaterdag plaatsvindt, te duur is. De tickets zullen nu worden verkocht op de lokale markt.

Real Madrid en Liverpool kregen allebei 17.000 tickets voor de finale van de Champions League die zaterdag in de Oekraïense hoofdstad zal plaatsvinden. 24.269 fans meldden zich aan voor een ticket, maar uiteindelijk zijn Los Blancos er toch niet in geslaagd om al hun tickets te verkopen. Het prijskaartje dat aan de reis naar Kiev zou hangen, was genoeg voor de Spaanse supporters om hun aankoopoptie niet te verzilveren.

Lokale ondernemers proberen de Champions League-finale maximaal uit te buiten. Zo kost een hotelkamer die normaal gezien rond de 90 euro kost, nu meer dan duizend euro. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin sprak zich al uit over de schandalige uitbuiting van de supporters, maar er is niets wat hij eraan kan doen.

Liverpool heeft wel alle 17.000 tickets verkocht gekregen, maar de supporters van de 'Reds' mogen om veiligheidsredenen geen Real-tickets kopen. De UEFA gaat nu dus op zoek naar Oekraïense voetballiefhebbers om de tickets te kopen.