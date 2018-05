U went maar beter aan overstromingen: “Het is bijna onmogelijk om ze te voorkomen”

We kunnen maar beter wennen aan de hevige regenval en de daarbij horende overstromingen en miserie van de voorbije dagen. Door de opwarming van de aarde zullen ‘uitzonderlijke’ onweders steeds vaker voorkomen. “En het is bijna onmogelijk om overstromingen te voorkomen”, klinkt het bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

De voorbije dagen werd pijnlijk duidelijk hoe slecht heel wat gebieden in Vlaanderen om kunnen met hevige regenval. Overstromingen, modderstromen, grote schade aan wagens en in woningen: een pretje was ...