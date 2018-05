Wietrokende profvoetballer ontsnapt aan levenslang rijverbod

Oostende - Profvoetballer Jinty Caenepeel (21) uit Oostende is in de Brugse rechtbank veroordeeld tot een geldboete van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel, en drie maanden rijverbod, eveneens de helft met uitstel, voor rijden onder invloed van cannabis.

Op 9 juli vorig jaar onderwierp de politie Caenepeel in Oostende aan een controle nadat een passant gemeld had dat er een cannabisgeur uit zijn wagen kwam. De aanvaller van Excelsior in de Nederlandse Eredivisie testte positief op het gebruik van cannabis en verklaarde aan de agenten dat hij al twee jaar lang wekelijks gebruikte. Het openbaar ministerie was daarom van oordeel dat Caenepeel verslaafd is en vroeg de rechter tijdens de pleidooien in januari om hem levenslang lichamelijk ongeschikt te verklaren om nog met een auto te rijden.

Zijn advocate legde uit dat Caenepeel in die periode met slechte vrienden optrok. “Ze hadden samen een joint gerookt op het strand. Maar intussen heeft hij de cannabis al lang afgezworen. Hij doet alles voor z’n gezin dat nog in Oostende woont en ondersteunt hen financieel. Bij Excelsior wordt hij trouwens regelmatig getest, want de ploeg hanteert een nultolerantie op vlak van alcohol en drugs.”

Caenepeel werd de voorbije maanden op bevel van de politierechter onderzocht door een dokter en die stelde vast dat de voetballer de voorbije maanden inderdaad geen drugs meer gebruikte. De levenslange ongeschiktheid werd daarom afgewezen door de rechter. Naast de geldboete en het rijverbod moet Caenepeel ook zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen.