Zeshonderd Duitse brandweerlui leren penisringen en andere seksspeeltjes verwijderen

In Duitsland hebben zo’n 600 brandweermannen een opmerkelijke bijscholing gekregen namelijk penisringen en andere seksspeeltjes verwijderen die kwamen vast zitten. “Of we dat vaak moeten doen? Genoeg om onze mensen een extra opleiding te geven. Want het is een delicate interventie”, zegt Eric Forberg (39) van de brandweer van Dresden.

Het klinkt misschien wel grappig maar voor de brandweer is het een interventie zoals een brand of een ongeval met geknelden. “Want ook hier moeten we zeer omzichtig te werk gaan om het slachtoffer te bevrijden zonder hem pijn te doen”, klinkt het.

Seksspeeltjes die vast komen te zitten, elke spoedarts heeft er al mee te maken gehad. Of het nu om een dildo of penisring gaat. En ook de brandweer moet er af en toe voor uitrukken.

Tijdens een bijscholing werd de 600 ingeschreven brandweerlui aangeleerd wat ze moeten doen als ze iemand moeten bevrijden uit zo’n benarde situatie. En vooral, hoe ze dat kunnen doen zonder het slachtoffer te verwonden.

“Concreet is de brandweermannen aangeleerd om het lid eerst in te wikkelen in een verband om het zo te beschermen tegen rondvliegende gensters. Daarna moet er een warmtewerende pasta op de penis gesmeerd worden. Die pasta kan 4.000 graden Celsius aan. Vervolgens wordt er een spatel achter de ring gestoken zodat de slijpschijf of tang in actie kan komen”, zegt Forberg die zegt dat het vaker voor komt dan men zou denken.

Dat zo een interventie niet altijd even vlotjes verloopt werd begin dit jaar nog bewezen in de Britse stad Ipswich. Twee brandweerploegen en een MUG-team hebben daar toen zes uur nodig gehad om een man te verlossen van zijn penisring.

De spoedartsen trachtten tevergeefs de metalen ring, die achter de balzak was geplaatst, met glijmiddel van het lid te schuiven. De poging mislukte. Een tienkoppige brandweerploeg werd erbij gehaald. Zij gingen in de operatiekamer met hydraulische werktuigen aan de slag. Maar dat bracht evenmin soelaas.

Een tweede brandweerploeg lukt het uiteindelijk wel. Na liefst zes uur kon de ring worden verwijderd. De man kreeg hem nadien in een potje mee als souvenir.

Vijftig tinten grijs fetisjisten

De brandweer van Londen verspreidde enkele jaren geleden een ludieke video om de mensen te wijzen op de gevaren van ‘cockringen’ die worden aangebracht om langer een erectie te kunnen houden. Dit deden ze om iets te doen aan de tijdrovende, te vermijden interventies. In 2016 moest de brandweer in de Britse hoofdstad negen keer uitrukken om penisringen te verwijderen. Liefst 27 keer werden personen bevrijd die met handboeien aan het bed waren vastgeketend na een fout gelopen seksspelletje.

Alhoewel er geen exacte cijfers over bestaan krijgt ook de brandweer bij ons geregeld te maken met wat zij ‘50 tinten grijs fetisjisten’ noemt. Mensen die na het zien van de populaire films van E.L. James zelf aan het experimenteren slagen. En vroeg of laat kan dat eens fout aflopen. Meestal gaat het om handboeien die ze niet meer open krijgen. Maar af en toe kom er ook al eens wat vast te zitten en moeten de slachtoffers naar het ziekenhuis.