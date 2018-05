Tropisch Instituut stuurt experts naar ebola-uitbraak in Congo

Brussel / Antwerpen - Het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in Antwerpen stuurt zaterdag twee onderzoekers om zijn Congolese partners te steunen in de strijd tegen ebola. Dat meldt het ITG vrijdag in een persbericht.

Sinds begin mei 2018 zijn er in het noordwesten van de Democratische Republiek Congo al meer dan vijftig mogelijke gevallen van ebola gesignaleerd. De Congolese overheid, de Wereldgezondheidsorganisatie en partnerorganisaties doen er alles aan om een grote uitbraak zoals die van 2013-2016 in West-Afrika te voorkomen.

Het ITG werkt in DRC samen met vier institutionele partners, waaronder het Institut National de Recherche Biomédicale (INRB). Sinds begin mei hebben beide instellingen dagelijks contact. Het instituut stuurt nu op vraag van de Congolese instelling een epidemioloog en een laboratoriumexpert naar Kinshasa. Anja De Weggheleire gaat bijstaan in de surveillance van de epidemie. Birgit De Smet gaat het laboratoriumteam van het INRB ondersteunen bij het bevestigen van eboladiagnoses. De Smet maakt al deel uit van een lopende onderzoekssamenwerking met Congolese en internationale collega’s. Mogelijk vertrekken later nog andere ITG-onderzoekers richting het getroffen gebied.