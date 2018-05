Diepenbeek - De hoge temperaturen gecombineerd met het dreigende onweer moeten de gemoederen donderdag danig verhit hebben in Diepenbeek. Op sociale nieuwswebsite Reddit werd een video gepubliceerd die toont hoe een BMW die een bestelwagen wil voorbijsteken, volledig van de weg gereden wordt.

Ook in de Groendreef in Brussel liep het donderdag mis: vier personen in een Audi vielen de bestuurder van een Range Rover aan, die op zijn beurt de Audi ramde om te ontsnappen.