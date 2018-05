Valse Belgische potvis zet Duitsland in rep en roer

Een actie van een Belgisch kunstenaarscollectief, een 17 meter lange potvis uit plastic, op een strand in Zingst aan de Duitse Oostzeekust te posteren, heeft vrijdag ook naast de zee behoorlijk wat deining veroorzaakt. De kunstenaars hadden hun actie niet aangekondigd, waardoor de autoriteiten van Mecklenburg-Voor-Pommeren en de plaatselijke politie niet goed wisten wat er aan de hand was.

Vrijdagochtend pakte de overheid in Zingst uit met een heuse persmededeling, foto inclusief, over een gestrande potvis. Toeristen hadden het dier ontdekt, wetenschappers waren in beschutte kledij uitgerukt om het zeezoogdier te onderzoeken.

Pas na een tijdje bleek de dode potvis van de pot gerukt te zijn, en zijn bestaan te danken hebben aan het kunstcollectief ‘Captain Boomer’. Ook de “wetenschappers” waren niet echt: het ging om acteurs. Volgens de burgemeester van Zingst, Andreas Kuhn, vond de actie plaats in het kader van ‘Horizonte’, een festival van milieufoto’s. De plastic potvis, die een aanklacht tegen de vervuiling van de zee moet voorstellen, blijft in principe nog tot 3 juni op het strand liggen. Maar de organisatoren van het festival hangt mogelijk een politie-onderzoek en een boete boven het hoofd.