‘Smoel’ als ultieme marketingtool

In sales en marketing telt uiteindelijk vooral persoonlijkheid. De opkomst van influencer marketing is geen toeval. De Gentse serial entrepreneur Yves De Moor – eergisteren meubelverkoper, vandaag en morgen kruidenier en hotelier – houdt steeds hetzelfde unique selling proposition aan: authentiek blijven en goede verhalen vertellen. Zijn achtergrond in salesmanagement helpt, maar is lang niet zo belangrijk als zijn credo: “Maak belangrijk wat onbelangrijk lijkt.”

Een kruidenier is geen hotel, maar dit zijn vloeibare tijden. Yves De Moors stadshotel Room & Moor ligt boven zijn kruidenierszaak Moor & Moor, in hartje Gent. Het interieur levert stof op voor een van de vele verhalen die de interieurarchitect van opleiding uit zijn mouw schudt.

“De vloerbedekking knipte ik uit 88 m² voormalig Sabena-tapijt. Dat lag nog op zolder bij een West-Vlaamse textielboer. Wat een vondst. En weer een verhaal. Bedrijven doen te weinig aan échte storytelling. Je klant duidelijk maken wat je doet, waarom je het doet en daar een mooi verhaal aan ophangen. Voor je site, maar je moet vooral buzz creëren. Wie weet wordt het opgepikt. Met reclame lukt dat niet meer. Marketing, zeker in de retailsector, laat verhalen te veel links liggen.”

Waarop moet je nog meer letten?

1. Mensen

“De economie trekt weer aan, maar tot genoeg nieuwe aanwervingen leidt dat niet. Dus stijgt de werkdruk. Volg maar braaf de P’s van marketing – Product, Plaats, Prijs, Promotie, Planeet – maar als je People vergeet, eindig je nergens. Dat heeft Lidl mogen ondervinden. Ik heb een systeem waarbij je nooit te lang voor één taak instaat. En ik val zelf in, ook aan de vaat en de koffiemachine, om boterhammen te maken, hotelkamers schoon te maken.”

“Een CEO moet op de werkvloer staan. Daar moet je 80 procent van de job kunnen invullen. Sta ik af te wassen en komt er een vertegenwoordiger of leverancier vragen naar de baas, dan zeg ik: de baas is er niet. Ook al zien ze mij staan in de keuken. Het getuigt van weinig respect om dan alles te laten vallen. Je medewerkers opleiden is nog zo’n hoeksteen. Alle collega’s krijgen de producten mee naar huis. Goed voor feedback én meer productkennis. Onze koffieopleiding is er voor iedereen, zelf volgde ik bij Syntra een opleiding tot barista-koffiebrander.”

2. Details

“Mijn leidraad is altijd duurzaamheid. Ook economisch kunnen we niet anders. Sociaal en duurzaam ondernemen, ecologisch nadenken, besparen op energie en verbruik.” Niet sexy, toch?

“Het zit hem in de details. Ik wilde een certificaat op mijn deur dat aantoont dat we 100 procent groene energie gebruiken. Dat lukte niet zomaar: energieleveranciers steken zélf hun hand niet in het vuur voor wat ze aanbieden. Het heeft me twee jaar gekost, maar nu ik het papiertje heb, ga ik het inkaderen. Er staan twee CEO-handtekeningen op. Ik probeer in het ogenschijnlijk onbelangrijke het belangrijke te zien. Kleine, persoonlijke dingen.”

3. Kleur

Dertigers ontgroeien Ikea, maar kopen daarom geen bankstel van 10.000 euro. “Dat was mijn idee voor Ydee, mijn eerste zaak. Smart design for smart people. In Scandinavië, waar ik de meubels haalde, vond ik toen al de eco-insteek die ik zo belangrijk vind. Traceerbaar hout, geen formaldehyde, recuperatiemateriaal. Stijlvol, Maatschappelijk verantwoord, Alternatief, Rationeel en Transparant, S.M.A.R.T (lacht).”

“Voor Room & Moor wilde ik ook zo’n ecodesigninterieur, vandaar de Sabena-tapijten. Ik heb met een communicatiebureau de lijnen uitgezet, niet alleen met een interieurarchitect dus. Ik wilde een sterke visuele impact. Happiness, beleving en je klanten gelukkig maken met een uitbarsting van kleuren. Dat trekken we door naar de muziek: vrijdagmiddag is happy seventies-time.”

4. Prijs

“Een standaardproduct koop je alleen nog online. Iets wat overal te koop is, daar open je geen winkel meer voor. Toch zie je nog steeds overal winkels met een aanbod zonder toegevoegde waarde, 30 procent duurder dan online. Door niet uniek te zijn, verlies je marktaandeel. Ondergoed bijvoorbeeld: voeg daar een kleurtje aan toe, bied het aan in een gerecycleerde stof: dan pas kan je meer vragen.”

“Kleine kruidenierszaken verdwenen sinds begin jaren 2000 aan sneltempo. Maar een kruidenier is een buurtwinkel, meestal een hoekpand zelfs, waar gepraat wordt, je kleine inkopen doet en een koffie of een glaasje drinkt. Dat hoeft niet veel duurder te zijn voor de klant. Naast globalisering geldt: lokalisering. Andere businessmodellen gaan het nog lastiger krijgen dan nu.”

5. Uitstraling

“Ik heb geïnvesteerd in een mooi logo: drie espresso’s en één cappuccino zie je erin. De naam Moor & Moor is geïnspireerd op die oude kruidenierszaken met een dubbele familienaam. Hier in Gent heb je nog Vets-Staelens. Maar ik ben alleen, dus werd het Moor & Moor. Het spiegelplafond verwijst ook naar die vintage kruidenierswinkels. In de jaren 70 kreeg je de verlaagde plafonds met spiegellatjes. Een prima antidiefstalsysteem. Het idee haalde ik van een Amerikaans forum over grocery stores.”

6. Community

Een influencer heeft niet per se 10.000 volgers op Instagram, maar de ‘likes’ die hij krijgt mogen nooit fake zijn. “Enkele klanten opperden zelf het idee van een Moor & Moor-membership. Ze krijgen een betaalkaart met voordelen: cadeautje bij een verjaardag, nieuwjaarsverrassing … ze maakten zelfs een Facebook-pagina aan waarop ze afspreken wie er vrijdag naar de apero komt. De ultieme marketingdroom. Wie weet kunnen we er binnenkort ook een bedrag in Gentse stadsmunt op zetten.”

“Je kunt Moor & Moor ook als werkplek gebruiken, dankzij de snelle wifi, overal usb-aansluitingen en stopcontacten. In tegenstelling tot ondernemers die je geen gratis wifi aanbieden omdat ‘er niet geconsumeerd wordt’ – dat moet je natuurlijk nét andersom doen. Met Moor & Moor mik ik op twaalf à vijftien vestigingen in de kleinere centrumsteden. Mét e-commerce, via sociaal correcte koeriersbedrijfjes. Logisch, je lijn moet je consequent doortrekken.”

