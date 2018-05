Chelsea-legende Frank Lampard zegt dat de club absoluut "magische" Hazard moet houden

Frank Lampard, de man die in 649 wedstrijden voor Chelsea 211 keer scoorde en daarmee de topscorer aller tijden bij de club is, benadrukt dat de Londense ploeg Rode Duivel Eden Hazard absoluut niet mag verkopen in het komende transferseizoen. "Magisch", zegt de oud-speler.

Sinds Hazard overkwam van het Franse Lille heeft hij zich ontpopt tot absolute sterspeler en publiekslieveling op Stamford Bridge, maar zijn toekomst bij The Blues is onzeker. Er zou al een tijdje interesse zijn van Real Madrid voor de 27-jarige vleugelspeler, die zijn plannen nog niet duidelijk heeft gemaakt.

Het contract van Hazard loopt pas af in 2020, maar de kans bestaat dat hij de club al eerder verlaat. Chelsea lijkt voorlopig ook andere prioriteiten te hebben, nu coach Antonio Conte klaar staat om plaats te ruimen voor Maurizio Sarri.

"Ik wil niet zeggen dat Chelsea hem moet betalen hoeveel hij wil, want ik ken de cijfers niet", zegt Lampard. "Maar als je Chelsea-fan bent, wil je dat hij blijft. Hij is zonder enige twijfel een speler van wereldklasse. Hij is bovendien ook een talisman voor de club, want hij is magisch. Wanneer het gelijk staat, neemt Hazard het voortouw en verandert er iets aan. Hij kan iets creëren uit het niets en ik vind hem fantastisch."

Hij vertelt ook hoe hij het zou aanpakken als hij Chelsea-manager zou zijn: "Als je vooruit wil blijven gaan, moet je spelers als Hazard houden en dan daarrond verder bouwen", aldus de ex-international. "Ik hoop uiteraard dat hij blijft, maar als het over geld gaat, moet je dat niet aan mij vragen... Dat is aan hen om met elkaar te regelen."