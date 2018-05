Sales Talents speelt met flexibel projectteam in op nieuwe trends en noden

Sommigen zitten het liefst op de baan als vertegenwoordiger, anderen onderhouden liever klantencontacten vanuit een commerciële binnenfunctie. Maar dat betekent niet noodzakelijk dat ze gedoemd zijn om een hele carrière op dezelfde bureaustoel te blijven zitten en vast te roesten in een en dezelfde branche.

Noden en verwachtingen binnen de sales evolueren. Dat leidt tot nieuwe inzichten, initiatieven en uitdagingen voor commerciële profielen. Een voorbeeld daarvan is het Project Sales Team. Met het flexibele team speelt Sales Talents - een HR-dienstverlener gespecialiseerd in salesprofielen - in op die nieuwe trends en noden. Dat gebeurt vanuit vier vestigingen waaronder in Antwerpen.

“De commerciële functies voor de binnendienst werden tot een paar jaar geleden vaak ingevuld op interimbasis, met optie op vast werk. Binnen de sales was deze manier van werken goed ingeburgerd. Maar ook hier manifesteert zich nu de ‘war for talent’. Bovendien zijn de verwachtingen een stuk hoger geworden qua talenkennis, administratieve skills en kennis van software (zoals SAP). Dat maakt het moeilijk om deze functies nog in te vullen op interimbasis. Maar aan de andere kant merken we dat heel wat bedrijven om allerlei redenen toch nood hebben aan een tijdelijke invulling voor dergelijke jobs”, vertelt Elsie Coolsaet, Business Unit Manager bij Sales Talents.

Vast contract

“Daarom zijn wij begin vorig jaar gestart met ons Project Sales Team. Wie binnen dat team aan de slag gaat, krijgt een vast contract van onbepaalde duur maar wordt bij de klanten in verschillende sectoren ingeschakeld voor (tijdelijke) projecten vanaf vier maanden. Het gaat om uiteenlopende functies, van junior tot senior”, verduidelijkt ze.

“Voor wie graag variatie wil in zijn job, snel uitgekeken geraakt op een branche of toe is aan een nieuwe uitdaging, biedt dit interessante mogelijkheden. Dankzij het vast contract heb je enerzijds de werkzekerheid, én anderzijds weet je dat je makkelijk van de ene job naar de andere job hoppen door deze manier van werken. Bovendien kan je ook genieten van leuke extra’s zoals een mini als bedrijfswagen en een tankkaart. Momenteel bestaat het team uit 27 medewerkers, tegen het einde van het jaar willen we groeien naar een veertigtal medewerkers”, verkondigt Coolsaet.

Afwisseling

Leen Goossens (33) uit Wilrijk stapte als allereerste mee in het verhaal en beklaagt zich dat geenszins. “Ik ben altijd al in de sales actief geweest. Eerst als vertegenwoordiger, nadien ook op een binnendienst. Ik ben zo tot de conclusie gekomen dat ik toch meer van de binnendienst hield, al was ik toch wat bang dat dit niet voldoende afwisseling zou bieden en mijn wereld zou verengen. Binnen Project Sales Team heb ik de perfecte combinatie gevonden om te netwerken, nieuwe collega's te ontmoeten en verschillende branches te leren kennen”, vertelt ze.

“Intussen ben ik aan mijn tweede project bezig”, gaat ze voort. “Eerst was ik aan de slag bij Accel uit Edegem om hun diensten omtrent de nieuwe GDPR-wetgeving te gaan voorstellen in rusthuizen in heel België. Nu ben ik, voor een periode van een jaar, aan de slag bij Honda. Ik ben er begonnen als sales support, maar de functie is heel uiteenlopend. Ik ben het aanspreekpunt voor dealers en collega's op de baan, organiseer mee evenementen ...”

“Het hangt uiteraard af van de aard van het project en van de werkgever, maar ik ben van mening dat je op deze manier de functie voor een deel toch zelf mee invulling kunt geven. Je kan zorgen voor nieuwe inzichten en ideeën waar de werkgever misschien niet aan denkt. Dat zorgt voor een boeiende uitdaging. Bovendien geniet je toch een zekere vrijheid. Je kan aangeven welke je wensen zijn, waar in de mate van het mogelijke rekening mee wordt gehouden. Zelf mama zijnde, ervaar ik dat dit makkelijker te combineren valt met mijn gezin”, getuigt Leen.

