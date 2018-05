“Martin Luther King zou fier zijn op wat Donald Trump gedaan heeft voor zwarte mensen”

Donald Trump is een zegen voor de zwarte en Latino-bevolking van Amerika. Dat heeft Steve Bannon, de gewezen topadviseur van de Amerikaanse president, verkondigd in Newsnight op BBC. “Martin Luther King zou fier zijn op hem.”

Hij mag dan wel ontslagen zijn als topadviseur van Donald Trump, maar behalve één uithaal naar de president heeft Steve Bannon alleen maar lof voor hem getoond in interviews. De 64-jarige zakenman deed dat donderdagavond nogmaals, ditmaal in BBC-programma Newsnight.

Martin Luther King. Foto: AP

Bannon had er een interview met presentatrice Emily Maitlis, die hem onder meer vroeg naar de verwezenlijkingen qua diversiteit van de erg rechtse president. “Als je naar zijn beleid kijkt, zou iedereen fier zijn op wat hij gedaan heeft voor zwarte mensen en de Latino’s”, aldus Bannon. “Zelfs Martin Luther King (het doodgeschoten en belangrijkste lid van de Afro-Amerikaanse burgerrechtenbeweging, nvdr) zou fier zijn op hem.”

Door te vermijden dat werkkrachten van buiten de VS de jobs van zwarte Amerikanen komen innemen, heeft hij al veel zwarten aan werk geholpen, aldus Bannon. “Donald Trump heeft de laagste werkloosheidscijfers voor zwarten in de geschiedenis en voor de Latino’s in 25 jaar. Denk je niet dat Martin Luther King fier zou zijn? Kijk gewoon naar de werkloosheidscijfers van vijf jaar geleden, zou je dan niet denken dat Martin Luther King hem zou bedanken omdat hij zoveel jonge zwarte mannen en vrouwen aan een job helpt?”

Kanttekening bij de uitspraken van Bannon: sinds de werkloosheid bij zwarten in december een historisch peil bereikt, is het cijfer wel weer gestegen.