Aalter haalt opgelucht adem na zondvloed

Aalter - De brandweerzone Meetjesland ontving zo’n 250 oproepen van inwoners van Aalter en Lotenhulle door de extreme wateroverlast na een nooit geziene wolkbreuk afgelopen donderdagavond. Op anderhalf uur tijd viel er 85 liter water per vierkante meter.

“Een nooit geziene stortvloed overspoelde donderdagavond het centrum van Aalter en een deel van Lotenhulle”, verklaarde een vermoeid ogende brandweerkapitein Ignace Dehaene gisteren tijdens een persmoment. Het was duidelijk een lange en drukke nacht geweest. “We ontvingen donderdagavond en vrijdag ongeveer 250 oproepen voor Aalter na het extreme onweer. Die hadden deels betrekking op de openbare weg en deels op wateroverlast in private woningen. We hebben 62 man ingezet en 20 wagens om een hele avond met man en macht het water weg te pompen. We hebben ook 700 zandzakjes uitgedeeld. De gemeentelijke diensten, de politie en brandweer zijn ook sinds 6 uur deze ochtend in de weer om de laatste kelders leeg te pompen.”

Tijdens de wolkbreuk donderdagavond viel er maar liefst 85 liter per vierkante meter. “Dit is meer dan doorgaans op een hele maand en ongezien de voorbije 20 jaar”, aldus titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V).

Ook de Aalterse politie had de handen vol donderdagavond. “In totaal zaten er 11 voertuigen vast in het water”, zegt korpschef Peter Ponnet. “We hebben ook vier mensen moeten ontzetten waaronder een mindervalide dame uit haar woning. Maar ook een gezin van drie dat vast zat in hun wagen in de spoorwegtunnel. De deuren en ramen gingen niet meer open, waardoor we bijstand moesten verlenen.”

In het Aalterse treinstation was de onderdoorgang een rivier geworden. “Het water stond er 1 meter en 7 centimeter hoog, we konden vandaag op de ticketautomaten de lijn zien tot waar het had gestaan. Doordat de brandweer het té druk had in het centrum, hebben we zelf twee tankwagens opgeroepen om de tunnel leeg te pompen. Dit was gebeurd om kwart voor vijf vrijdagmorgen”, aldus NMBS-woordvoerder Geert Dierickx.

Er was veel wateroverlast in het Loveld en de Kestelstraat, maar het had zover niet moeten komen, zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). “De Keutelbeek voert het overtollige water weg uit het Loveld. Delen van de beek liggen op private gronden en daar hebben we vastgesteld dat er een boom in het water lag waardoor de afvoercapaciteit van de beek zowat halveerde. Daar is proces verbaal van opgesteld en hieraan zal de nodige gevolgen gegeven worden’”, klinkt het.

Op www.aalter.be/schade kunnen inwoners met waterschade een aanvraag voor tussenkomst indienen bij het Vlaams Rampenfonds. “Wij bezorgen de aanvraagformulieren aan het fonds. Belangrijk is om vooral foto’s van de schade er bij te voegen”, aldus De Crem.

