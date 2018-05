Cristiano Ronaldo voorspelt 3-2 overwinning voor Real Madrid, Klopp wil einde maken aan negatieve reeks

Zaterdagavond wordt in Kiev de finale van de Champions League gespeeld. Daarin nemen Liverpool en Real Madrid het tegen elkaar op. Sterspelers Mohamed Salah van ‘The Reds’ en Cristiano Ronaldo van de ‘Koninklijke’ blikten, net als hun coaches, vooruit op de wedstrijd.

Cristiano Ronaldo wil niet vergeleken worden met Mohamed Salah van Liverpool, beiden scoorden dit seizoen al 44 keer. “Mensen willen me graag vergelijken met andere spelers, maar ik ben anders dan iedereen. Net zoals Salah anders is dan iedereen. We zijn dus niet te vergelijken”, meldde hij in een gesprek met BT Sport.

“Ik hou van Salah, hij is een geweldige speler en doet mij denken aan Messi”, zei hij aan El Partidazo de CO. Ronaldo vindt echter dat Real vooral naar zichzelf moet kijken. Bij winst pakken de Madrilenen voor de derde keer op rij de eindzege in de Champions League. “Het zou echt een droom zijn en daarom focus ik me volledig op zaterdag. Ik zou graag opnieuw die fantastische trofee winnen. Ik denk trouwens dat het 3-2 wordt voor Real Madrid”, aldus de 33-jarige Portugees.

Foto: UEFA

Zinédine Zidane, de 45-jarige trainer van Real Madrid, is op zijn hoede voor Liverpool. “Het zou wel eens onze moeilijkste finale tot nu toe kunnen worden”, vertelde de Fransman voor het Youtube-kanaal van Real Madrid. “We mogen zeker niet denken dat Liverpool zwakker is dan de tegenstanders in de vorige finales. Ook zij hebben topteams uitgeschakeld. Het is bovendien een Engelse ploeg en daar ben je nooit klaar mee. Naast hun fysieke kracht, hebben ze ook nog enkele fantastische voetballers met veel snelheid.”

Klopp in een finale? Dat brengt ongeluk

Jurgen Klopp, de trainer van Liverpool heeft de statistieken alleszins tegen. De laatste vijf finales die hij mocht afwerken als coach, werden allemaal verloren. De 50-jarige Duitser erkent dat Real Madrid favoriet is, maar kent geen angst. “Wij spreken nooit over de dingen die het andere team heeft die wij ontbreken”, vertelde hij op de persconferentie vrijdagmiddag. “Geen enkele ploeg heeft de individuele kwaliteiten van Real Madrid, maar wij zitten fris en vol energie voor zaterdag. Real heeft meer ervaring, dus ze gaan iets meer vertrouwen hebben aan het begin van de wedstrijd. Wanneer er eenmaal afgetrapt is, is dat minder belangrijk.”

Foto: REUTERS

Over de rol van zijn eigen sterspeler, Mohamed Salah, gaf Klopp ook zijn mening. “De vergelijkingen met Ronaldo en Messi zijn leuk voor hem, maar daar is geen enkele coach in geïnteresseerd. Salah speelt een buitengewoon seizoen en heeft nog maar een resterend doel voor ogen en dat is zaterdag winnen. Of hij toch zo groot kan worden als Messi en Ronaldo? Misschien wel, maar dat zal niet eenvoudig zijn. Zij verdienden hun strepen door jaar in jaar uit geweldig te presteren.”

Salah zelf haalde in aanloop naar de wedstrijd van zaterdag de goeie band aan tussen zichzelf en zijn Duitse trainer Jurgen Klopp. “We konden het al goed met elkaar vinden vanaf de eerste dag”, vertelde de 25-jarige Egyptenaar. “Klopp behandelde me meteen als een vriend, dus we hebben een zeer goede band. Ik weet echter maar al te goed dat hij de baas is en ik een speler.”