Britse buitenlandminister gebeld door neppremier: “Hoop niet dat ik vergiftigd word als ik bij Poetin op bezoek ben”

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson kreeg onlangs een telefoontje van de premier van Armenië. Althans dat dacht hij. Later bleek dat het een grap was van twee Russische komieken. In het gesprek kwamen gevoelige onderwerpen aan bod, zoals de Russische president Poetin en de vergiftiging van de Russische dubbelspion Sergej Skripal. De Britse regering kan er allerminst mee lachen.

Het gesprek duurde in totaal 18 minuten. De beller deed zich voor als de recent aangestelde Armeense premier Nikol Pasjinian. In werkelijkheid bleek het om een grap te gaan van de twee Russische komieken Alexei Stolyarov en Vladimir Kuznetsov, bekend als Lexus en Vovan, die zich voordeden als de premier. Dat meldt The Guardian. Het duo zette later een geluidsopname van het gesprek online.

In het gesprek vraagt de neppremier onder meer om Johnsons advies over hoe om te gaan met Vladimir Poetin. De beller stelt dat hij op bezoek gaat bij de Russische president en hoopt niet vergiftigd te worden met zenuwgas. Hij verwijst daarmee naar de Russische ex-dubbelspion Sergej Skripal die op 4 maart samen met zijn dochter Joelia in Engeland werd vergiftigd. De man mocht eerder deze maand het ziekenhuis verlaten. Volgens Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en de Europese Unie zit het Kremlin achter de daad.

Druk blijven zetten op Poetins intimi

In het gesprek laat Johnson zich ontvallen dat hij meent dat Poetin wist van de aanval. Op de vraag wat de Britse reactie zal zijn op het incident, antwoord de Britse minister nog: “We zullen druk blijven zetten op een aantal oligarchen die behoren tot Poetins intimi.” Dat zou de meest effectieve manier zijn om met de Russische dreiging om te gaan.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken had Jonhson al snel door dat hij niet de echte Pasjinian aan de lijn had. De Britse regering kan niet lachen met de grap. “Dit had niet mogen gebeuren. We zijn een onderzoek gestart om te achterhalen waarom het toch gebeurde en om ervoor te zorgen dat het nooit meer zal voorkomen.”

Erdogan en Elton John

De Britten vermoeden dat Lexus en Vovan werden aangestuurd door de Russische regering. Het duo ontkent dat.

Johnson is niet de eerste die door de twee wordt beetgenomen. Eerder belden deden ze zich voor als de Oekraïense president, Petro Poroshenko in een gesprek met Recep Tayyip Erdogan, de president van Turkije. Ook belden ze met Elton John, terwijl ze zich voordeden als Poetin.