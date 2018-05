Zeven handige weetjes voor de Champions League-finale: de paus moet oppassen

Zaterdagavond weten we wie in Kiev de beker met de grote oren mee naa huis mag nemen. Liverpool en Real Madrid bikkelen om Champions League-winst. Lees hier alles wat u moeten weten voor de start van de finale.

Lees ook: Cristiano Ronaldo voorspelt 3-2 overwinning voor Real Madrid, Klopp wil einde maken aan negatieve reeks

Hegemonie van Real Madrid

1. Real Madrid kan voor de vierde keer in vijf jaar tijd de Champions League winnen. De Spaanse club zorgde vorig jaar al voor een unicum door de beker met de grote oren tweemaal op een rij te winnen. Real kan haar eigen record zaterdag scherper stellen door drie keer op een rij de CL op haar naam te schrijven.

2. Als Ronaldo scoort in de finale betekent dat dat hij de enige speler ooit wordt die in vier verschillende finales van de Champions League scoorde. De vijfvoudige winnaar van de gouden bal maakte dit seizoen al vijftien goals in de CL, dat zijn er minstens vijf meer dan elke andere speler.

Ook Liverpool kan records breken

3. Als Mohamed Salah, Roberto Firmino of Sadio Mane de weg naar het net vinden, worden ze het eerste trio dat in één CL-campagne meer dan dertig keer scoort. Beter dan het trio Neymar-Messi-Suarez dus.

4. Wanneer Mane scoort breekt Liverpool meteen nog een record. De Engelse club is dan de eerste ploeg met drie spelers die tien of meer goals maakten in één seizoen in de CL.

5. James Milner heeft dit seizoen acht assists achter zijn naam in de Champions League. Op dit moment deelt hij het record met meeste assists in één CL-campagne met Neymar, die daarin slaagde bij Barcelona in het seizoen 2016-2017. Daar kan zaterdagavond verandering in komen.

6. Jürgen Klopp en finales zijn een slechte combinatie. De Duitser won zijn eerste finale als coach, maar daarna verloor hij vijf keer op een rij, waaronder twee met Liverpool. In 2016 gingen The Reds met

7. Tot slot moet de paus zijn hart vasthouden als Liverpool wint. Toen The Reds in 1981 met de Champions League aan de haal gingen, trouwde ook de prins van Groot-Brittannië en stierf de paus. In 2005 was Liverpool opnieuw de beste in de Champions League, trouwde opnieuw een Britse prins en ja… ook de paus liet in 2005 het leven. Ook in 2018 trouwde er een Britse prins en maakt Liverpool kans op de beker met de grote oren. De paus weet dus wat doen indien de club uit Engeland zaterdagavond wint van Real.