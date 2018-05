Brand in de cockpit vlak voor toestel van EgyptAir crashte

Na twee jaar van geheimdoenerij zouden de Egyptische autoriteiten nu toch schoorvoetend toegegeven hebben dat er een brand was in de cockpit van de Airbus A320 vlak voor die in 2016 crashte tussen Parijs en Caïro. Bij de ramp stierf een Belg.

Vorige week was het exact twee jaar geleden dat vlucht MS804 tussen Parijs naar Caïro crashte. Alle 66 inzittenden kwamen op. De Oost-Vlaamse zakenman Geert Supré (56) was een van hen. Samen met 15 Fransen, een Brit, een Portugees en tientallen Egyptenaren.

De twee zwarte dozen werden gevonden, maar de Egyptische autoriteiten die het onderzoek voeren, hebben nooit informatie over wat daarop te zien of te horen was vrijgegeven. Tot nu, weet de Franse krant LeParisien uit goede bron. In een niet-officieel document zouden ze toegeven dat er brand was aan boord.

Geen aanwijzingen voor aanslag

Egyptische onderzoekers hebben lange tijd geprobeerd om het op een terroristische aanslag te steken. Maar de Franse Algemene Directie van de Interne Veiligheid (DGSI) en de gendarmerie hebben dat altijd ontkend. Er waren geen aanwijzingen voor.

Het vliegtuig vertrok op 19 mei kort voor middernacht op de luchthaven Roissy en verdween na middernacht plots van de radar boven Alexandrië. Uit een laatste contact met de verkeerstoren was gebleken dat er een brand was aan boord. Daarna stopte de communicatie en stortte het toestel in zee.

“Eigenlijk had het toestel niet mogen vertrekken naar Caïro”, zei Karel Supré, zoon van de omgekomen Oost-Vlaamse zakenman Geert Supré, vorige week aan Nieuwsblad.be. De nabestaanden van Supré waren vorige week in Parijs waar nabestaanden van de ramp samenkwamen. Ze hebben intussen de Association du crash d’EgyptAir opgericht. Samen staan ze sterker in de zoektocht naar de waarheid.

Bij de voorlaatste vlucht van het toestel waren er 17 terugkerende alarmen afgegaan. De nabestaanden vragen zich af of de bemanning die problemen wel heeft doorgegeven aan de technici op de grond zodat die die problemen konden oplossen voor de vlucht naar Egypte vertrok. “We zijn er van overtuigd dat die vlucht nooit had mogen vertrekken”, zegt de woordvoerder van de Association du crash d’EgyptAir in Parijs.

Ons ministerie van Buitenlandse Zaken volgt het dossier al twee jaar op de voet op. “Maar we zijn afhankelijk van informatie die we uit Egypte krijgen”, klinkt het. Voorlopig heeft men geen weet van de nieuwe informatie waarmee LeParisien nu uitpakt.