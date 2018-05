Gentse brandweer zet alles op alles om zeldzame bever te redden

Gent - Hoewel Vlaamse bevers zich vooral thuisvoelen in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant, zijn de dieren ook al in andere delen van het land verzeild. Deze bever raakte echter in de problemen toen hij een bad nam nabij het sas aan Vlaamse Kaai in Gent, maar kon rekenen op de hulp van de Gentse brandweer.

Het was meteen alle hens aan dek nadat de uitbaatster van Frituur Lily had gezien dat de bever in de penarie zat en niet meer tot op het droge geraakte. De Gentse brandweer slaagde er echter niet onmiddellijk in om het dier te helpen omdat de bever wegdook in de Schelde toen hij hun vlot zag naderen. Uiteindelijk kon het dier toch worden gered toen de heldhaftige brandweermannen speciale matten inzetten en het dobberde vervolgens rustig verder.

De bever is het grootste knaagdier in Europa en was lange tijd verdwenen uit België. Sinds de jaren negentig doet de diersoort het echter weer goed in onze contreien en werden er al meer dan 400 exemplaren gezien in de bossen van Limburg en Vlaams-Brabant. Maar nu dus ook in de Gentse binnenstad.