Pablo Escobars huurmoordenaar opgepakt… na dreigtweet

Twee dagen voor de presidentsverkiezing in Colombia is de vroegere huurmoordenaar van drugsbaron Pablo Escobar gearresteerd. Jhon Jairo Velásquez alias “Popeye” had enkele dagen geleden de aanhangers van de linkse presidentskandidaat Gustavo Petro bedreigd. “Verdomde Petristen. Ik haat jullie. Als jullie mij niet laten uitspreken, zal mijn geweer wel spreken”, schreef hij op Twitter.