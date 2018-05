Legendarische ex-doelman hoopt op zege Liverpool, deze twee andere ex-spelers durven geen kleur bekennen

Wanneer twee van je ex-clubs in de Champions League-finale tegenover elkaar staan, geeft dat een bijzonder gevoel. Xabi Alonso, Jerzy Dudek en Fernando Morientes kunnen er over meespreken. Ze zijn het er unaniem over eens dat Real Madrid zaterdag favoriet is tegen Liverpool. Xabi Alonso en Morientes kiezen geen partij. Dudek zal om kwart voor negen zijn rood-witte sjaal aantrekken.

LEES OOK: Cristiano Ronaldo voorspelt 3-2 overwinning voor Real Madrid, Klopp wil einde maken aan negatieve reeks

Uitgroeien tot cultheld bij bijna al zijn clubs was zijn specialiteit. Zijn naam: Jerzy Dudek. De nu 45-jarige Poolse ex-doelman ontpopte zich tot held bij Liverpool door in de vorige Champions League-finale in 2005 de strafschoppen van Milan-spelers Andrea Pirlo en Andriy Shevchenko uit zijn doelvlak te ranselen. Liverpool was nog teruggekomen tot 3-3, nadat het met een 0-3 achterstand moest gaan rusten. Die wedstrijd staat in de boeken als het ‘Mirakel van Istanbul’. Dudek kwam in totaal zes seizoenen uit voor The Reds en vertrok in 2007 transfervrij naar Real, waar hij vier seizoenen lang de doublure was van Iker Casillas.

Dudek kijkt reikhalzend uit naar het duel tussen twee van zijn ex-clubs. “Mijn hart gaat sneller slaan als ik de affiche zie, want ik heb zelf mooie jaren meegemaakt bij deze twee fantastische clubs”, zei Dudek aan de Poolse zender TVP. “Het zal een emotionele wedstrijd worden. De honger naar succes is erg groot bij Liverpool en dat ze niet als favoriet worden afgeschilderd is een voordeel. Ik hoop stilletjes op een overwinning voor The Reds. Ook al heb ik veel vrienden in Madrid, mijn hart zit toch bij Liverpool.”

Toch denkt Dudek dat Real Madrid een grote kans maakt op de eindzege. “Real is een fantastisch team met enorm veel ervaring. Het raakt in geen enkele situatie in paniek en de spelers leven voor grote wedstrijden. In finales kan Real Madrid altijd iets meer.”

“Of het team van 2018 te vergelijken is met dat van 2005? Het zijn twee totaal verschillende stijlen. Wij waren toen zeer sterk organisatorisch en erg gedisciplineerd. Fysiek waren we ook sterk, want we beslisten bijna al onze wedstrijden na de 70e minuut. Het team van Klopp speelt veel spectaculairder en is aanvallend erg sterk. Mané, Firmino of Salah..., iedereen kan daar een doelpunt maken”, besloot de Pool.

Voor Xabi Alonso is het om het even

Ook Xabi Alonso kwam zowel in Engeland als Spanje uit. De ex-middenvelder verdedigde vanaf 2004 de kleuren van Liverpool. Hij stond dus samen met Dudek op het veld tijdens het ‘Mirakel van Istanbul’. In 2009 stapte hij voor 34,5 miljoen euro over naar de Koninklijke, waar hij vijf seizoenen zou verblijven en de Champions League nog een keer kon winnen.

De 36-jarige Bask zit met een dilemma voor zaterdag. “Ik heb jarenlang het beste van mezelf gegeven voor beide clubs, ik heb mijn hart verloren aan zowel Real Madrid als Liverpool”, vertelde hij in een interview voor het Youtube-kanaal XO. “Ik wou als speler altijd bepalend zijn voor mijn club, waar ik speelde maakte in dat opzicht weinig uit. Ik denk echter wel dat Real zaterdag een grote kans maakt om te winnen.”

Xabi Alonso in actie met Liverpool tegen Real in de Champions League. Foto: AFP

“Ik weet dat de wedstrijd voor Liverpool veel betekent. Ze staan na al die jaren opnieuw in de finale en de supporters waarderen dat enorm. Zij kunnen het verschil maken. Ik weet nog toen ze in 2005 ‘You’ll Never Walk Alone’ zongen bij de 0-3 achterstand. Dat gaf ons veel energie en we realiseerden het onmogelijke. Real Madrid heeft al meerdere finales gespeeld, maar toch is het ook voor hen een speciale wedstrijd. Drie finales op rij winnen in de Champions League zou een unieke prestatie zijn. Wat er ook gebeurt, na de wedstrijd ben ik een gelukkig man”, weet Alonso.

Morientes: “Verder kijken dan Ronaldo en Salah”

De laatste in het rijtje is de inmiddels 42-jarige Fernando Morientes. De voormalige spits kwam in 1997 bij Real Madrid terecht. Door de enorme concurrentie van onder meer de Braziliaan Ronaldo en Raúl stond hij niet vaak in de ploeg en werd hij enkele malen uitgeleend. In januari 2005 vertrok hij voor 9 miljoen euro naar Liverpool, waar hij tot eind 2006 zou spelen onder landgenoot Rafa Benítez.

Fernando Morientes speelde in 2000 met Real tegen Anderlecht op het kampionenbal. Foto: BELGA

Volgens Morientes ligt de sterkte van de twee teams in het aanvallende compartiment. “Uiteraard zijn Ronaldo voor Real Madrid en Salah voor Liverpool de sleutelspelers. Zij zijn diegenen die het verschil kunnen maken in de beslissende momenten”, zei Morientes aan de Spaanse krant Marca.

De Spanjaard maakt wel nog een belangrijke nuance: “Voetbal is een collectief spel. Het beste team zal de Champions League winnen. Real was de afgelopen jaren zo succesvol omdat de spelers rond Ronaldo perfect functioneren, zoals Kroos en Modric op het middenveld en Sergio Ramos als aanvoerder achterin. Alle krediet aan Zinédine Zidane, die voor een goede groepsgeest heeft gezorgd. Dat is niet eenvoudig met zo’n groep. Ondanks dat alles blijft Liverpool wel een te duchten tegenstander.”

LEES OOK: Zeven handige weetjes voor de Champions League-finale: de paus moet oppassen