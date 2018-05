En plots zit er een kelder onder de straat: “Dit had erger kunnen aflopen”

Brugge - De heraanleg van de Rode Haanstraat is stopgezet nadat wegenwerkers een opvallende ontdekking hebben gedaan. Onder het holle wegdek kwam een grote middeleeuwse kelder tevoorschijn. “Al een geluk dat de kraan niet door de straat is gezakt.”

Een eeuwenoude kelder van zowat zeventig vierkante meter groot blijkt zomaar onder de Rode Haanstraat te zitten. Wegenwerkers kwamen tot die ontdekking toen de graafmachine plots een groot gat sloeg in het wegdek en bovenop een metersdiepe holte bleek te staan. “Even was er de vrees dat de grond onder het voertuig zou wegzakken, maar gelukkig is dat niet gebeurd”, zegt Philip Pierins (SP.A), schepen van Openbare Werken.

De schrik werd al snel ingeruild voor nieuwsgierigheid, en de graafmachine voor een ladder en een zaklamp. Na het afdalen werd onmiddellijk duidelijk wat de Rode Haanstraat al jarenlang verbergt: een grote kelder in tongewelven over de hele breedte van de straat. Een kelder waar in geen jaren iemand geweest is, want de twee zichtbare deuropeningen bleken dichtgemetseld.

Water weggepompt

Dat stelde ook archeologische dienst Raakvlak vast nadat eerst een twintigtal centimeter water werd weggepompt. “Precieze gegevens zijn er nog niet, maar het gaat in ieder geval wel over een middeleeuwse kelder”, zegt Pierins. “Ik ben in de eerste plaats opgelucht dat we tot de ontdekking zijn gekomen zonder dat er ongelukken gebeurd zijn. Ook al zijn gemetselde gewelven erg stevig: heel dik was dat wegdek niet. Tegelijk is het ook fascinerend hoe dit stukje geschiedenis na zo veel jaren toch weer naar boven komt.”

Aan wie de kelder toebehoort, is niet duidelijk. “Er was een deuropening ter hoogte van mijn woning, en een ter hoogte van het aangrenzende gebouw. Ik vermoed dat de kelder afgesloten werd bij grote verbouwingen in de jaren zeventig”, zegt bewoner Johannes Broes, die al sinds 1994 op het einde van de straat woont. “Of ik de kelder ga opeisen? Dat lijkt me niet realistisch. Maar het zou wel mooi zijn: wat een fraai en grote ruimte.”

Wat er nu met de kelder zal gebeuren, hangt af van het advies van Onroerend Erfgoed. Maar dempen of niet, hoe dan ook loopt de heraanleg vertraging op. Al kan Broes daar wel mee leven. “Mijn interesse voor de geschiedenis is groter dan dat ongemak.”