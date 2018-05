Denis Odoi op 90 minuten van Premier League: “200 miljoen euro maakt niet zoveel uit als je Wembley wil opkopen”

Denis Odoi (29) staat bijna in de Premier League. De ex-rechtsachter van Anderlecht en Lokeren, in Engeland omgevormd naar centrale verdediger, moet daarvoor met Fulham vanavond op het magische Wembley voorbij Aston Villa. De winnaar promoveert met Wolverhampton en Cardiff van de Championship naar de Premier League. We belden Odoi, die zijn cool bewaart.