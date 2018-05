Reactie Rabiot op weigering reservelijst WK: “Jammer dat ik als onvolwassen speler omschreven word”

Adrien Rabiot heeft voor het eerst gereageerd nadat hij woensdag weigerde om op de reservelijst van de Franse bondscoach Didier Deschamps te staan voor het WK in Rusland. Dat deed hij in een gesloten brief die in handen kwam van het Franse RTL. “Ik snap de logica van Deschamps niet”, schreef Rabiot.

De speler van Paris Saint-Germain gaf in de uitgelekte brief tekst en uitleg over zijn keuze. “Ik heb sinds mijn 15e de kleuren van Frankrijk verdedigd en gewacht op mijn debuut voor de hoofdmacht. Voetbal is naast mijn beroep ook mijn passie en ik vind het een eer om het blauw van Frankrijk te verdedigen en te winnen met mijn land”, schreef de middenvelder.

“Ik snap de logica achter de sportieve keuzes van Deschamps niet”, vervolgde de 23-jarige Rabiot. “Ik heb 88 wedstrijden gespeeld voor PSG, waarvan 13 in de Champions League. De bondscoach kiest namelijk duidelijk voor jonge gasten en geeft de boodschap dat als je goed presteert bij je club, de poorten naar de nationale ploeg opengaan.

De keuze van Rabiot om zich te laten schrappen van de reservelijst zorgde voor heel wat ophef in Frankrijk. “Ik had dat wel verwacht, maar vind het jammer dat ik nu als onvolwassen speler word omschreven die de gevolgen van zijn acties niet inziet. Ik aanvaard namelijk de consequenties van mijn keuze en krijg daarin steun van mijn familie en vrienden”, besloot Rabiot.