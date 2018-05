Omstreden judocoach die beschuldigd werd van seksueel misbruik, nog altijd actief

De judocoach die een jaar geleden in opspraak kwam na beschuldigingen van seksueel misbruik, is nog altijd actief. Dat zei Jasper Lefevere, de woordvoerder van de Vlaamse judofederatie VJF, vrijdag in “Terzake”

Een jaar geleden kwamen er meerdere getuigenissen naar boven van seksueel misbruik in het judo. Onder andere judoka Ann Simons zei dat ze na haar bronzen medaille op de Olympische Spelen in Sydney 2000 misbruikt is geweest door een coach.

De coach zelf ontkende de feiten, maar de judofederatie besloot om de trainer toch op non-actief te zetten.

Nu blijkt dat de trainer tóch nog altijd actief is als coach. De man ging eind vorig jaar mee met judoka Dirk Van Tichelt naar de Masters Judo in Sint-Petersburg in Rusland. Het is Van Tichelt zelf die de man gevraagd had om samen te werken, laat Lefevere weten. “Maar de man is wel geen trainer meer binnen onze federatie.”

De judofederatie benadrukt wel dat er nooit officieel een klacht is ingediend tegen de bewuste coach en dat er dus geen bewijzen zijn van het seksueel misbruik. Maar Lefevere geeft wel toe dat de aanwezigheid van de omstreden coach op een tornooi met een van de uithangborden van het Belgische judo moeilijk te rijmen is.