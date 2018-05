“Joviale wijkagent” steelt 71.000 euro van dementerende tante

Vilvoorde - Een wijkagent uit Vilvoorde die onlangs veroordeeld werd voor het bestelen van zijn dementerende tante, is gisteravond op staande voet ontslagen door de ­inderhaast bijeengeroepen politieraad. Hij zou de vrouw 71.000 euro afhandig gemaakt hebben. De zaak kwam aan het licht toen de rusthuisfacturen plots niet meer betaald werden.

“Buitengewoon verwerpelijk.” Zo noemde de Brusselse rechter in eerste aanleg het toen hij P.P. (58) met twee jaar voorwaardelijk bedacht. Hij droeg de agent ook op 71.000 euro ­terug te betalen.

De wijkagent, al 37 jaar actief in Vilvoorde, genoot nochtans een goede reputatie. “Een joviale volksmens. Hij kende iedereen”, klinkt het in zijn wijk.

Dat hij tussen 2011 en 2015 zijn dementerende tante geld afhandig maakte, komt voor velen als een donderslag bij heldere hemel. De man was aangesteld als beheerder van de gelden van de vrouw. Toen ze naar het rusthuis ging, was plots haar geld op en werden de facturen niet meer betaald, waardoor het OCMW moest bijpassen. Een vrederechter stelde een onderzoek in en zo kwam de diefstal aan het licht.

Smet op het korps

Burgemeester Hans Bonte (SP.A) besliste nu de agent te ontslaan. “Hij is een smet op het korps. Wij verwachten dat onze agenten een voorbeeldfunctie hebben en een onberispelijke staat van dienst kunnen voorleggen. Het systematische ­bedrog door deze agent staat daar haaks op. Hij troggelde de vrouw geld af, liet haar aan haar lot over en liet het OCMW ­ervoor opdraaien. Nu de rechtbank de feiten bewezen acht, grijpen wij ook in. De man werd per direct ontslagen. De straffe taal van de rechter sterkt ons in deze beslissing.”

De advocate van P.P. reageerde door te stellen dat slechts een klein deel van de klachten ­bewezen zijn. “Er werd 250.000 euro geëist. Uiteindelijk zal mijn cliënt 71.000 euro moeten betalen, een heel verschil. Dat geld heeft zijn tante hem ­geschonken. Maar omdat dat niet op papier staat, kunnen we dat niet bewijzen. En zijn tante kan ook niet meer getuigen: ze is te dement nu.”