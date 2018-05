Vlaamse architect ontwerpt herdenkingsmonument voor slachtoffers Anders Breivik: “Het moet juist zijn”

Het architectenbureau van de Vlaamse Bas Smets (42) mag voor de tweede keer een hommage brengen aan de slachtoffers van een aanslag. Na Zaventem zal hij nu op het Noorse eiland Utoya bouwen, waar Anders Breivik in 2011 bijna 70 slachtoffers doodschoot. Hoe het voelt om dicht bij een aanslag betrokken te zijn, begrijpt Smets al te goed. Hij was er zelf bij op de Thalys en bij het bombardement in Boston. “Ik denk hier echt hard over na. Het is dan ook minder evident dan pakweg een plein ontwerpen.”