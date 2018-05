Kat Kerkhofs opent eigen fitnesszaak: “Het is fijn om iets te doen dat niet rond Dries draait”

Leuven - Het kriebelde al even bij Kat Kerkhofs (29) om haar eigen zaak op te richten. Nu heeft ze die droom waargemaakt: de echtgenote van Rode Duivel Dries Mertens is sinds kort de trotse eigenares van een fitnesszaak in Leuven.

“Nu denken mensen dat ik een fitnessgoeroe ben, maar dat is niet zo”, lacht Kerkhofs op het openingsfeest dat ze gisteren organiseerde. “Ik ben het type dat zo weinig mogelijk tijd wil verliezen en tegelijkertijd zo veel mogelijk calorieën wil verbranden. Zo weinig mogelijk moeite doen om het maximum te bereiken. En ik geloof sterk dat dit enkel met personal training gaat.”

Kerkhofs heeft de zaak in Wilsele - die ze ‘QORE’ doopte - samen met twee andere Leuvenaars opgericht: voetballer Pieter Beckers (29) en kinesitherapeut Marius Gielen (32). Hun klanten worden persoonlijk begeleid, of in kleine groepjes. “Dat is veel leuker dan in zo'n overcrowded fitness zitten en niet weten wat je moet doen”, klinkt het.

Kerkhofs zal nu vaker naar Leuven pendelen, maar ze kan ook veel vanuit haar villa in Napels doen. “Ik werk niet als coach zoals Marius en Pieter, maar ik doe de boekhouding, de publiciteit, de sociale media.... Ik heb ook het concept uitgedacht. Dat zijn zaken die je gemakkelijk van thuis uit kunt doen.” Na het relatiedipje van vorig jaar is alles terug koek en ei tussen Dries Mertens en haar en is ze niet van plan om naar Leuven te verhuizen, verzekert ze ons. “Wat niet belet dat ik af en toe zal moeten overkomen.”

“Meer dan een voetballersvrouw”

Maar Kerkhofs klinkt wel opgelucht om wat afstand te nemen van de voetbalwereld. “Ik vind het tof dat de mensen zien dat ik ook iets kan, dat ik niet alleen een voetballersvrouw ben. Mijn televisiewerk tot nu toe draaide uiteindelijk altijd rond Dries. Het is fijn om iets helemaal los van hem te doen. Ik heb hard gestudeerd, maar als je dan niets onderneemt, blijf je op je honger zitten. Ik ben blij dat het er nu uitkomt. Voetballersvrouw is zeker niet het enige label dat bij me past.” Welk label dan wel? “Business woman”, lacht ze. “Neen, dat is erover.”

Binnenkort zal Kat ook te zien zijn in haar eigen televisieprogramma, maar daar kan ze voorlopig enkel over kwijt dat het in oktober zal worden uitgezonden.